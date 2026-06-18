Rockstar Games anuncia la preventa del GTA VI y revela su carátula oficial

Rockstar Games ha anunciado la disponibilidad de la preventa del videojuegos Grand Theft Auto VI (GTA VI) para el 25 de junio y ha revelado su carátula oficial.

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Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), Rockstar Games ha anunciado que el 25 de junio se podrá realizar la preventa de Grand Theft Auto VI tanto en formato digital como a través de minoristas seleccionados.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026 Al mismo tiempo, ha revelado la carátula oficial de Grand Theft Auto VI a través de su canal oficial de YouTube con la que desvela uno de los mayores misterios desde que fuera lanzado el segundo trailer el 6 de mayo de 2025.