Rockstar Games anuncia la preventa del GTA VI y revela su carátula oficial

Rockstar Games ha anunciado la disponibilidad de la preventa del videojuegos Grand Theft Auto VI (GTA VI) para el 25 de junio y ha revelado su carátula oficial.
Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), Rockstar Games ha anunciado que el 25 de junio se podrá realizar la preventa de Grand Theft Auto VI tanto en formato digital como a través de minoristas seleccionados.
Al mismo tiempo, ha revelado la carátula oficial de Grand Theft Auto VI a través de su canal oficial de YouTube con la que desvela uno de los mayores misterios desde que fuera lanzado el segundo trailer el 6 de mayo de 2025.
Tras más de ocho años en desarrollo y dos retrasos en su lanzamiento, la sexta entrega de GTA llegará a PlayStation y Xbox el 19 de noviembre, bajo una estrategia inicial centrada en las videoconsolas.