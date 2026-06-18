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/ Ciencia y Tecnología / GTA VI

Rockstar Games anuncia la preventa del GTA VI y revela su carátula oficial

Desde su cuenta oficial en X, el desarrollador ha anunciado que el 25 de junio se podrá realizar la preventa

18 de junio de 2026 15:05 hs
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Rockstar Games ha anunciado la disponibilidad de la preventa del videojuegos Grand Theft Auto VI (GTA VI) para el 25 de junio y ha revelado su carátula oficial.

Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), Rockstar Games ha anunciado que el 25 de junio se podrá realizar la preventa de Grand Theft Auto VI tanto en formato digital como a través de minoristas seleccionados.

Al mismo tiempo, ha revelado la carátula oficial de Grand Theft Auto VI a través de su canal oficial de YouTube con la que desvela uno de los mayores misterios desde que fuera lanzado el segundo trailer el 6 de mayo de 2025.

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