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La tristeza de la abuela de Leonel Jaime que se transformó en alegría y que vino especialmente desde Argentina con 20 personas a ver el clásico Peñarol vs Nacional

El encuentro por la cuarta fecha del Torneo Clausura acapara toda la atención y la expectativa

30 de agosto de 2026 14:16 hs
Leonel Jaime&nbsp;

Leonel Jaime 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El clásico entre Peñarol y Nacional de este domingo por la cuarta fecha del Torneo Clausura paraliza al país, pero en el Estadio Campeón del Siglo la jornada en la previa se vivió con una emoción especial e importada desde la otra orilla del Río de la Plata. Una delegación de unas 20 personas viajó especialmente desde Argentina para acompañar a la gran figura del presente carbonero: el talentoso atacante Leonel Jaime.

Sobre el mediodía, el nutrido grupo familiar integrado por los padres, primos, familiares y amigos del futbolista argentino, hizo su ingreso unificado al estadio, reflejando el fuerte sostén afectivo que rodea al joven futbolista.

En diálogo con el programa Polideportivo de Canal 12, la abuela y la tía del jugador compartieron sensaciones y vivencias sobre la llegada del delantero a Uruguay y sus primeros pasos en el deporte.

La tristeza de la abuela de Leonel Jaime que se transformó en alegría

"Cuando se dio la posibilidad de Peñarol, nos entristecimos un poco al principio porque se iba de Argentina y lo íbamos a extrañar, pero con el paso de los días, al ver lo que lo quieren acá en Peñarol, estamos muy felices", expresó emocionada la abuela de Leonel Jaime.

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Entre risas y anécdotas de su infancia, la abuela de la figura aurinegra recordó la pasión desmedida de su nieto por el fútbol desde muy pequeño: rememoró que de niño "dormía con la pelota" y reveló entre risas que, con tal de celebrar un tanto, "se hacía goles en contra de su propio equipo".

El rendimiento de Jaime en filas mirasoles despertó enorme expectativa en la hinchada y en el cuerpo técnico.

Su nivel en el terreno de juego ratifica la ilusión de los hinchas de Peñarol, que este domingo cuenta con una tribuna de lujo empujando desde las gradas: su propia familia y amigos más cercanos.

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