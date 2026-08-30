Gustavo Poyet está cerca de ser el entrenador de una selección que disputó el reciente Mundial 2026

La Federación Argelina de Fútbol busca dar un giro radical a su proyecto deportivo y la figura del uruguayo Gustavo Poyet se posicionó como el pilar fundamental para encabezar este proceso de reestructuración.

A sus 58 años, el técnico uruguayo se consolidó como el candidato preferido por los directivos para asumir el mando de la selección nacional de ese país, respaldado por una trayectoria internacional de alto nivel y un perfil que encaja a la perfección con la mentalidad que la dirigencia quiere imprimirle al equipo.

El atractivo de Gustavo Poyet radica en la combinación de su carácter apasionado, una destacada experiencia en ligas exigentes y un estilo de conducción que genera un fuerte contraste respecto al proceso anterior de Vladimir Petkovic.

Sus credenciales, sumadas a la energía con la que suele liderar sus vestuarios, lograron un amplio consenso dentro de la cúpula del fútbol argelino, que ve en el DT uruguayo al perfil ideal para encauzar el talento de los futbolistas locales y devolver al país a los primeros planos continentales.

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Sin embargo, el escenario dio un vuelco competitivo en las últimas horas. Aunque la candidatura de Poyet se mantiene sólida y con gran aceptación, la irrupción de nombres internacionales como el de Roberto Martínez sumó una inesperada presión a la decisión final.

Mientras la federación evalúa sus opciones para cerrar el contrato, el nombre de Poyet continúa firme en el centro del debate, respaldado por la dirigencia como el hombre capaz de comandar la ansiada transformación del seleccionado africano.