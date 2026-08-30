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El puesto que tendrá el Tata González en la selección uruguaya, nuevo integrante de los cuerpos técnicos celestes

Como futbolista fue cuarto con Uruguay en el Mundial Sudáfrica 2010 y ganó la Copa América 2011 en Argentina

30 de agosto de 2026 11:52 hs
Álvaro Tata González trabajará con la selección uruguaya sub 15

Álvaro "Tata" González trabajará con la selección uruguaya sub 15

FOTO: @Uruguay

Los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tomaron la decisión este sábado de confirmar a Álvaro "Tata" González como ayudante técnico de la selección uruguaya sub 15 a partir de ahora.

El exfutbolista que fue cuarto con Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que ganó la Copa América de Argentina 2011, también disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014.

El Tata González vuelve a la selección uruguaya

Álvaro "Tata" González retorna a la selección uruguaya, ahora en otra situación.

Será el ayudante técnico de Gustavo Bueno en la celeste sub 15 de ahora en adelante, según lo definió la AUF y lo hizo oficial este domingo.

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El Zorro Bueno debutó como DT con la celeste hace 11 días en un amistoso ante Brasil jugado en Teresópolis que tuvo un significado particular para Uruguay porque no solo marcó el primer partido de Bueno al frente de la sub 15, sino que también dio inicio a la etapa post Marcelo Bielsa en materia de selecciones y perdió 4-0.

Antes de Bueno, la sub 15 fue dirigida por Ignacio González quien pasó a ser el entrenador de la sub 17 en lugar de Matías Alonso.

El partido se enmarcó en la preparación para la Liga Evolución sub 15, competencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se disputará en setiembre en Paraguay.

Ahora el Tata González se sumará al cuerpo técnico del Zorro Bueno como su ayudante técnico.

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Tata González Álvaro González selección uruguaya Uruguay en Sudáfrica 2010 Gustavo Bueno

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