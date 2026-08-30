Consternación en el mundo del ciclismo por las importantes lesiones de Tadej Pogacar que lo hicieron abandonar La Vuelta de España cuando la lideraba cómodo

La octava etapa de La Vuelta a España dejó un severo revés para el ciclismo mundial. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se vio obligado a abandonar la competencia que lideraba con luz, este sábado tras sufrir una violenta caída a más de 30 kilómetros de la meta.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El parte médico del corredor esloveno confirmó la gravedad del impacto y las secuelas físicas que interrumpen su temporada.

El diagnóstico principal de las lesiones sufridas por Tadej Pogacar en La Vuelta a España detalla un traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral , motivo por el cual los médicos activaron de inmediato los protocolos de observación neurológica y decidieron su traslado a un centro hospitalario.

Además del golpe en la cabeza y diversas contusiones en el cuerpo, los estudios por imagen revelaron una fractura-luxación compleja en la clavícula izquierda , con desplazamiento óseo. Asimismo, se detectó una afectación menor en la zona cervical (fisura sin compromiso de estabilidad).

El puesto que tendrá el Tata González en la selección uruguaya, nuevo integrante de los cuerpos técnicos celestes

Las duras declaraciones de Darwin Núñez luego de haber anotado sus dos primeros goles en Al-Diriyah y ser elegido el mejor jugador del partido

Debido a la naturaleza de la lesión articular y al desplazamiento de la clavícula, los servicios médicos del equipo confirmaron que Pogacar deberá someterse a una intervención quirúrgica.

La operación consistirá en una osteosíntesis mediante la colocación de una placa de titanio y tornillos para realinear los fragmentos óseos y estabilizar la articulación acromioclavicular.

Aunque el procedimiento quirúrgico es prioritario para asegurar la correcta consolidación de la clavícula, la intervención debió coordinarse en función de la evolución del traumatismo craneal, garantizando la total estabilidad del ciclista antes de ingresar al quirófano.

Su tiempo de recuperación se evaluará tras la cirugía.