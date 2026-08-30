Policía incautó cuatro armas y más de 100 cartuchos en una casa de Peñarol; cinco personas, incluido un adolescente, fueron detenidas

La Policía detuvo a cinco personas, entre ellas un adolescente, en un operativo desarrollado en la noche del sábado 29 de agosto en una vivienda del barrio Peñarol. En el lugar se incautaron cuatro armas de fuego, una réplica, 110 cartuchos, dos chalecos antibalas y otros elementos.

El procedimiento se originó en una investigación vinculada a un punto de venta de drogas. En ese marco, equipos de la Brigada Departamental Antidrogas detectaron a varias personas que portaban armas largas y las trasladaban hacia una camioneta. La Policía realizó un seguimiento controlado y dispuso la interceptación del vehículo.

Durante el procedimiento, algunos de los ocupantes de la camioneta apuntaron las armas hacia los policías. Los involucrados abandonaron el vehículo e ingresaron por la fuerza a una vivienda ubicada en Camino Edison, entre Bremen y Camino Coronel Raíz.

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Con la intervención de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), los negociadores establecieron contacto con los cinco hombres, que depusieron su actitud, se entregaron a la Policía y fueron detenidos.

En la vivienda se incautaron dos armas largas calibre 5,56, dos pistolas calibre 9 milímetros, una réplica de arma de fuego, 110 cartuchos, cargadores, dos chalecos antibalas, un celular, un frasco con sustancia vegetal y una balanza de precisión.

El operativo contó con el apoyo de unidades de Respuesta Policial de las zonas III y IV, Guardia Republicana, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y equipos de Investigaciones. Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes.

Durante la mañana de este domingo, los cuatro adultos detenidos comparecen ante la Fiscalía de Flagrancia de 7.º turno, mientras que el adolescente lo hace ante la Fiscalía de Adolescentes de 1.º turno.