Todo listo para el clásico más esperado de los últimos tiempos por el Torneo Clausura: estas son las nóminas de convocados de Peñarol y Nacional

El fútbol uruguayo se paraliza con una nueva edición del clásico entre Peñarol y Nacional, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Ambos entrenadores ya confirmaron sus listas de convocados para el encuentro de este domingo, en las que destacan nombres de enorme jerarquía, experiencia internacional y opciones ofensivas de primer nivel.

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Tanto Diego Aguirre, que será local con los carboneros en el Estadio Campeón del Siglo, como Daniel Carreño en los tricolores, ya dieron a conocer sus respectivos futbolistas.

En la nómina de Peñarol, el arco estará resguardado por Sebastián Britos y Washington Aguerre.

La zona defensiva cuenta con la solidez de Mauricio Lemos, Franco Romero, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández y Brian Barboza.

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Para el mediocampo, la creación y el equilibrio pasarán por piezas como Diego Laxalt, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Javier Cabrera, Eduardo Darias, Leonel Jaime, Gonzalo Gelini (citado por primera vez) y Leandro Umpiérrez.

En la delantera, la potencia es la gran baza con Luis Angulo, Facundo Batista, Matías Arezo y Abel Hernández.

Lista de jugadores convocados para el partido frente a Nacional, por la Fecha 4 del Torneo Clausura, @LigaAUF. pic.twitter.com/pw0bvGrtkD — PEÑAROL (@OficialCAP) August 30, 2026

Por el lado de Nacional, Luis Mejía y Alexis Martín Arias integran la lista de goleros.

La zaga suma un peso experimentado con Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Francisco Calvo, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido, Nicolás Rodríguez y Gastón Martirena, quien todo apunta a que será volante este domingo.

En el sector medular sobresalen Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González, Santiago Silva, Agustín Dos Santos y el talento de Rubén Botta.

La ofensiva se completa con Juan Cruz De los Santos, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez, Tiziano Correa, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Los convocados para el clásico de esta tarde pic.twitter.com/6WI2UmBk5e — Nacional (@Nacional) August 30, 2026

Con ambas convocatorias oficializadas, la mesa está servida para un duelo bisagra que promete emociones intensas y donde ninguno de los dos grandes cederá terreno.