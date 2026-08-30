Todo listo para el clásico más esperado de los últimos tiempos por el Torneo Clausura: estas son las nóminas de convocados de Peñarol y Nacional

El fútbol uruguayo se paraliza con una nueva edición del clásico entre Peñarol y Nacional, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Ambos entrenadores ya confirmaron sus listas de convocados para el encuentro de este domingo, en las que destacan nombres de enorme jerarquía, experiencia internacional y opciones ofensivas de primer nivel.
Tanto Diego Aguirre, que será local con los carboneros en el Estadio Campeón del Siglo, como Daniel Carreño en los tricolores, ya dieron a conocer sus respectivos futbolistas.
Los convocados de Peñarol y de Nacional para el clásico del Torneo Clausura
En la nómina de Peñarol, el arco estará resguardado por Sebastián Britos y Washington Aguerre.
La zona defensiva cuenta con la solidez de Mauricio Lemos, Franco Romero, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández y Brian Barboza.
Para el mediocampo, la creación y el equilibrio pasarán por piezas como Diego Laxalt, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Javier Cabrera, Eduardo Darias, Leonel Jaime, Gonzalo Gelini (citado por primera vez) y Leandro Umpiérrez.
En la delantera, la potencia es la gran baza con Luis Angulo, Facundo Batista, Matías Arezo y Abel Hernández.
Por el lado de Nacional, Luis Mejía y Alexis Martín Arias integran la lista de goleros.
La zaga suma un peso experimentado con Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Francisco Calvo, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido, Nicolás Rodríguez y Gastón Martirena, quien todo apunta a que será volante este domingo.
En el sector medular sobresalen Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González, Santiago Silva, Agustín Dos Santos y el talento de Rubén Botta.
La ofensiva se completa con Juan Cruz De los Santos, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez, Tiziano Correa, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.
Con ambas convocatorias oficializadas, la mesa está servida para un duelo bisagra que promete emociones intensas y donde ninguno de los dos grandes cederá terreno.