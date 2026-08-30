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Nicolás Maduro publicó fotos desde la prisión en Estados Unidos: "Quiero que sepan que estamos firmes"

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", escribió

30 de agosto de 2026 13:38 hs
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro

Cuenta de X de Nicolás Maduro

El depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en sus redes sociales este domingo que se encuentra "firme" a la vez que publicó fotos desde la prisión neoyorquina donde permanece desde su captura por fuerzas estadounidenses.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas en una operación militar estadounidense en enero. Se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn acusados de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, delitos que ambos niegan.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", escribió en sus redes sociales.

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"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes", añadió.

En las dos fotos publicadas, Maduro viste un chándal gris mientras hace el gesto de la paz con las manos. Denota una importante pérdida de peso desde su captura.

Las fotografías, aunque salieron a la luz este domingo, datan según el registro de la cámara del 25 de junio, un día después del letal doble sismo que dejó más de 6.500 muertos y causó destrozos al norte de Venezuela.

"Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá", remató.

El mensaje es publicado dos días después de que su sucesora, la presidenta interina Delcy Rodríguez, anunciara un "histórico" acuerdo petrolero que permite a Estados Unidos operar yacimientos en Venezuela.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington y asegura haber "escogido el camino de la diplomacia" con Estados Unidos porque quiere que Venezuela se convierta en una "potencia energética".

En prisión, Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet, pero está autorizado a hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada, según una fuente cercana al dirigente.

Su hijo Nicolás Maduro Guerra asegura que se encuentra en buena forma y que dedica su tiempo al estudio de la Biblia.

El juicio en Estados Unidos contra Maduro y su esposa comenzará el 1 de junio de 2027, anunció a fines de julio un tribunal federal en Nueva York.

AFP

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