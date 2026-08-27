"Período de alto riesgo": Metsul advierte por un frente frío que golpeará a Uruguay y abrirá varios días de lluvias intensas

Un frente frío que avanza por Argentina y que durante las primeras horas de este jueves comenzará a generar lluvias y tormentas en Uruguay marcará el inicio de varios días de fuerte inestabilidad en la región, según advirtió el observatorio meteorológico brasileño Metsul .

El fenómeno traerá consigo un escenario de lluvias abundantes y tormentas , aunque la principal preocupación estará en el sur de Brasil, donde Metsul anticipa riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, aludes de lodo y desbordes de ríos .

Según Metsul, durante la madrugada y las primeras horas de este jueves el sistema comenzará a ganar intensidad antes de alcanzar territorio brasileño.

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"A primera hora de este jueves, el frente comenzará a intensificarse con lluvias y riesgo de algunas tormentas aisladas en Buenos Aires y Uruguay , antes de empezar a cambiar el tiempo en algunas zonas de Rio Grande do Sul", indicó.

Un río atmosférico y varios días de lluvias intensas

El frente frío será apenas el comienzo de un episodio de inestabilidad mucho más prolongado. El organismo meteorológico brasileño explicó que el escenario estará asociado a la formación de un río atmosférico, que transportará grandes cantidades de humedad desde la región amazónica hacia el sur de Brasil.

"Se tratará de un episodio prolongado de inestabilidad asociado a la formación de un río atmosférico que canalizará una enorme cantidad de humedad desde la región amazónica hacia el sur de Brasil", sostuvo.

Ese fenómeno provocará, según el observatorio, "una serie de días de lluvia que serán, en ocasiones, fuertes e intensas, con grandes volúmenes de precipitaciones".

Además de las precipitaciones, existe riesgo de tormentas aisladas acompañadas de fuertes vientos y granizo, aunque Metsul remarcó que "la mayor preocupación son las fuertes precipitaciones en algunas zonas del estado".