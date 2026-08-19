Las lluvias azotaron a Uruguay con inundaciones y evacuados: cuál es el estado de las rutas y qué dice Metsul

Las intensas lluvias que afectan a Uruguay desde el domingo provocaron inundaciones, evacuaciones, crecidas de ríos y arroyos y decenas de cortes de rutas y caminos en distintos puntos del país , con especial impacto en departamentos del norte y este.

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Cerro Largo, Rivera y Rocha se encuentran entre las zonas más comprometidas, aunque también se registraron problemas en Durazno, Lavalleja, Treinta y Tres, Florida y Paysandú.

Según la última actualización de Policía Caminera, correspondiente a las 08:30 de este miércoles 19 de agosto , permanecían cortados numerosos puntos de la red vial debido a las crecidas.

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El escenario es consecuencia de varios días de precipitaciones sobre suelos que ya se encuentran saturados. Según explicó Metsul Meteorología , la combinación de aire cálido y húmedo proveniente del norte con aire más frío desde el sur favoreció la formación de un frente que permaneció prácticamente estacionario entre Uruguay y Rio Grande do Sul.

Esto provocó que las lluvias se reiteraran durante varios días sobre las mismas zonas y aumentara el riesgo de inundaciones.

Melo, una de las ciudades más afectadas por las inundaciones

Uno de los puntos más comprometidos fue Melo, donde el arroyo Conventos registró una rápida crecida y se desbordó sobre zonas de la ciudad, obligando a varias personas a abandonar sus viviendas.

Un hombre de 46 años quedó aislado por el agua y debió ser rescatado mediante un operativo conjunto de la Policía, la Intendencia y el Ejército. Fue retirado en buen estado de salud y trasladado a la casa de un familiar.

Entre Melo y Río Branco, al menos 27 personas debieron recibir asistencia. En Melo, 11 personas —dos hombres, cuatro mujeres y cinco niños— fueron alojadas en el Gimnasio Municipal. En Río Branco fueron asistidas otras 16 personas pertenecientes a seis familias: 12 quedaron alojadas en el gimnasio de UTU y cuatro se trasladaron a viviendas de familiares.

La evolución de los cursos de agua también generó preocupación. El río Yaguarón alcanzó los 4,45 metros, con un incremento de aproximadamente siete centímetros por hora, mientras que la laguna Merín llegó a los 3,75 metros.

Calles inundadas en Rocha y campos saturados en Rivera

Las consecuencias de las precipitaciones también se hicieron sentir en Rocha. En Castillos, el puente de la calle Lavalleja, próximo a Ruta 9, quedó completamente cubierto por el agua e intransitable.

También se advirtió por las condiciones del camino Guardia del Monte y las autoridades recomendaron no intentar atravesar zonas donde el agua cubra la calzada.

En la localidad de Laguna Merín, varias calles quedaron anegadas.

En Rivera, en tanto, la situación se concentró principalmente en áreas rurales. La acumulación de agua saturó los campos y provocó la crecida de diferentes arroyos, además de generar dificultades para circular por los caminos utilizados para acceder a establecimientos agropecuarios.

Un camión con animales volcó al intentar atravesar una zona inundada

Las lluvias también provocaron situaciones de riesgo en Durazno.

Un camión que transportaba animales volcó cuando intentaba atravesar un tramo cubierto por el agua en el camino hacia el puente de Sauce, próximo a la localidad de Feliciano.

La crecida impidió que el vehículo completara el cruce y el camión terminó volcado sobre uno de sus laterales y parcialmente sumergido.

En Lavalleja, por su parte, José Batlle y Ordóñez acumuló cerca de 80 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que provocó inundaciones en varias calles.

Las rutas y caminos cortados por las lluvias

Policía Caminera actualizó a las 08:30 de este miércoles los puntos que permanecían cortados debido a las crecidas.

En Rivera están afectados varios tramos: Ruta 44 en el kilómetro 30, sobre el arroyo Yaguarí; kilómetros 58 y 60, en Paso Mazangano; y kilómetro 62, en Paso Zafóns. También están cortados Ruta 6 en el kilómetro 408, Paso Hospital sobre el arroyo Zanja de la Arena; y Ruta 28 en los kilómetros 44, 67, 74 y 32.

En Treinta y Tres, la afectación comprende Ruta 18 en el kilómetro 369, sobre el arroyo Tacuarí; el camino vecinal al Tigre y Arrozal Zapata; Paso Marta y Paso Yerbalito; y distintos pasos de las rutas departamentales 98 y 19 y del Camino Departamental del Medio.

También permanecen afectados el puente viejo Víctor Lima sobre el río Olimar, en la ciudad de Treinta y Tres; Paso Ramón Saravia, Paso del Coto, Paso Mamerta, Ruta Departamental 91 y el tramo viejo de Ruta 18 en Vergara.

En Rocha está cortada Ruta 14 en el kilómetro 265,500, a la altura de Paso 30 Bocas.

En Durazno, los cortes alcanzan Ruta 100 sobre el arroyo Sarandí de Cuadra; Ruta 100 en Camino Los Paraguayos, donde está cortado el Puente Chileno; los puentes del Camping sobre el arroyo Blanquillo y Paimí, en Ruta 42; y Ruta 6 en el kilómetro 202.

En Florida están cortados dos puntos de Ruta 42: el kilómetro 37, sobre el arroyo Tala, y el 41,700, sobre el río Yi.

Finalmente, en Paysandú está afectada Ruta 4 a la altura del kilómetro 403, sobre el río Queguay Grande.

Por qué las lluvias provocaron inundaciones en Uruguay

De acuerdo con Metsul, el episodio se explica por la combinación de aire muy cálido y húmedo transportado por una corriente en chorro de baja altitud con aire más frío proveniente del sur.

Ese contraste generó un frente cálido que posteriormente quedó semiestacionario entre Uruguay y el sur de Rio Grande do Sul.

Como consecuencia, las precipitaciones se reiteraron durante varios días sobre zonas similares y generaron importantes acumulados.

Con los suelos saturados, una proporción mayor del agua que cae deja de ser absorbida y escurre hacia ríos y arroyos, lo que aumenta la posibilidad de nuevas crecidas e inundaciones ante lluvias adicionales.

Las autoridades recomendaron evitar circular por zonas inundadas y no intentar atravesar rutas, caminos o puentes cubiertos por el agua.