Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el Descenso después de los tres partidos del sábado: Liverpool duerme puntero

Este sábado comenzó la novena fecha del Torneo Clausura , con tres partidos que generaron movimientos en todas las tablas de posiciones, tanto la de la última competencia del año como la Tabla Anual y la del Descenso.

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El primer partido de la jornada fue el de Liverpool y Progreso , que el negriazul ganó 3-2 en el Parque Viera. Con esa victoria el equipo de Jorge Fossati pasó a liderar el Clausura , superando a Montevideo City Torque, que jugará el lunes contra Nacional en el Gran Parque Central. Además, quedó quinto en la Anual, empatando la línea del tricolor con un partido más.

Progreso , en tanto, perdió puntos importantes en su difícil lucha por la salvación. Se mantiene último en la tabla del Descenso , y Cerro o Wanderers –que se enfrentan este domingo– le pueden sacarle 14 puntos a falta de seis fechas y 18 unidades por disputar.

A segunda hora Albion superó 3-2 a Defensor Sporting en el Parque Saroldi, y ganó su primer partido en el Clausura después de ocho derrotas consecutivas . Son puntos claves para el pionero en su lucha para evitar el descenso, y le sirvieron para salir de la zona roja.

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El violeta perdió una chance importante de empatar a Central Español en el octavo lugar de la Tabla Anual, el último cupo de clasificación a las copas internacionales.

En el tercer y último partido del sábado Deportivo Maldonado goleó 3-0 a Central Español en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. El Depor quedó tercero en el Torneo Clausura, a tres puntos de Liverpool y a dos de Torque, y se acercó a Peñarol en la Anual, solo un punto por debajo del líder.

Con esta derrota, Central sigue acercándose a los puestos de descenso, y puede perder el puesto en la zona de copas si Juventud de Las Piedras supera este domingo a Boston River.

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

Y así va la tabla del Descenso: