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Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el Descenso después de los tres partidos del sábado: Liverpool duerme puntero

Deportivo Maldonado venció a Central Español y le mete presión a Liverpool y City Torque en el Torneo Clausura, y a Peñarol en la Tabla Anual

3 de octubre de 2026 19:52 hs
Facundo Barceló, Diego Zabala y Diego Romero festejan uno de los goles de Liverpool contra Progreso

Facundo Barceló, Diego Zabala y Diego Romero festejan uno de los goles de Liverpool contra Progreso

Foto: Liverpool

Este sábado comenzó la novena fecha del Torneo Clausura, con tres partidos que generaron movimientos en todas las tablas de posiciones, tanto la de la última competencia del año como la Tabla Anual y la del Descenso.

El primer partido de la jornada fue el de Liverpool y Progreso, que el negriazul ganó 3-2 en el Parque Viera. Con esa victoria el equipo de Jorge Fossati pasó a liderar el Clausura, superando a Montevideo City Torque, que jugará el lunes contra Nacional en el Gran Parque Central. Además, quedó quinto en la Anual, empatando la línea del tricolor con un partido más.

Progreso, en tanto, perdió puntos importantes en su difícil lucha por la salvación. Se mantiene último en la tabla del Descenso, y Cerro o Wanderers –que se enfrentan este domingo– le pueden sacarle 14 puntos a falta de seis fechas y 18 unidades por disputar.

A segunda hora Albion superó 3-2 a Defensor Sporting en el Parque Saroldi, y ganó su primer partido en el Clausura después de ocho derrotas consecutivas. Son puntos claves para el pionero en su lucha para evitar el descenso, y le sirvieron para salir de la zona roja.

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El violeta perdió una chance importante de empatar a Central Español en el octavo lugar de la Tabla Anual, el último cupo de clasificación a las copas internacionales.

En el tercer y último partido del sábado Deportivo Maldonado goleó 3-0 a Central Español en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. El Depor quedó tercero en el Torneo Clausura, a tres puntos de Liverpool y a dos de Torque, y se acercó a Peñarol en la Anual, solo un punto por debajo del líder.

Con esta derrota, Central sigue acercándose a los puestos de descenso, y puede perder el puesto en la zona de copas si Juventud de Las Piedras supera este domingo a Boston River.

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

Y así va la tabla del Descenso:

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