La selección de fútbol sub 17 que dirige Ignacio González debuta este jueves 19 de noviembre a la hora 11 de Uruguay frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, en el grupo que comparte también con Haití y Francia .

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Todos los partidos se jugarán en Doha. En la segunda fecha los celestes se medirán ante Haití el domingo a la hora 12.30 y el miércoles 25 a Francia a las 10.30, horario uruguayo.

El torneo lo disputan 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro selecciones.

Los dos primeros de cada serie avanzan y los ocho mejores siguen en el torneo para conformar luego el cuadro de dieciseisavos de final.

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Los nueve jugadores que formó Nacional para la sub 17

Nacional aportó a siete futbolistas para esta selección sub 17 y a otros dos que este año vendió a Boston River por US$ 500.000 cada uno, de los 21 convocados por Nacho González y Álvaro Fernández.

Se trata de los casos de dos delanteros, Facundo Saldaña y Juan Gancheff, que adquirió Boston, junto a Ignacio Fernández, quien con 18 años es zaguero titular del equipo sastre en el primer equipo en la Liga Uruguaya 2026.

Peñarol, Defensor Sporting y Boston River (incluidos los dos formados por los tricolores) volcaron tres cada uno, dos de Liverpool y uno de Montevideo City Torque, Paysandú FC y Atlético de Madrid.

Los siete futbolistas que aportó Nacional: Luis Machín (golero), Lautaro Muniz (defensa), Felipe De León (defensa), Dante Rodella (defensa), Johel Farías (defensa), Bruno Bueno (mediocampista), Ramiro García (mediocampista),

Los tres de Peñarol: Mateo Díaz (golero), Gabriel Da Silva (defensa) y Dahel Guedes (defensa)

Los tres de Defensor Sporting: Nicolás Scotti (mediocampista), Alan Soares de Lima (delantero) y Mateo Correia (delantero).

Los tres de Boston River: Johann Fernández (defensa), Facundo Saldaña (delantero) y Juan Gancheff (delantero).

Los dos de Liverpool: Pablo Barreiro (mediocampista), Thiago Brizuela (mediocampista).

Paysandú: Bautista Gavary (golero).

Torque: Facundo Rodríguez (mediocampista).

Atlético de Madrid: Nicolás Rodríguez (mediocampista).

Un Mundial que esperó 13 años

La selección sub 17 regresa a los mundiales de FIFA después 13 años.

Su última participación fue en 2013, cuando alcanzó la instancia de los ocho mejores (cuartos de final).

El historial expresa que Uruguay jugó seis Mundiales en 25 años: en 1991 (eliminado en primera fase), 1999 (cuartos de final), 2005 (eliminado en primera fase), 2009 (cuartos de final), 2011 (vicecampeón) y 2013 (cuartos de final).

La mejor actuación ocurrió en México 2011, cuando alcanzó perdió la final.

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial sub 17?

El Mundial sub 17 se podrá ver en Uruguay en los cables a través de la señal de Dsports y por streaming en DGO.