El clásico más apasionante del fútbol inglés tendrá este domingo un atractivo rioplatense inmejorable en Anfield. Mauricio Pochettino aterrizó este miércoles en Inglaterra para asumir formalmente como nuevo entrenador de Manchester United y ya prepara su estreno en el banco de suplentes nada menos que ante Liverpool de Ronald Araujo .

El técnico argentino llegó a Old Trafford tras cerrar el martes su ciclo al frente de la selección de Estados Unidos con un triunfo por 2-0 ante Haití en el partido de vuelta, resultado que selló la clasificación estadounidense al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Sin tiempo para el descanso, Mauricio Pochettino tomó las riendas de Manchester United con la intención de debutar este mismo fin de semana en un escenario de máxima exigencia.

En la vereda opuesta estará Ronald Araujo, quien tampoco perdió un minuto tras completar una positiva fecha FIFA de noviembre con la selección uruguaya dirigida por Diego Forlán.

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Luego de sumar rodaje en las victorias celestes frente a Argentina (2-1) y República Dominicana (5-0), el zaguero riverense emprendió el retorno a Inglaterra en un jet privado para ponerse de inmediato a las órdenes del técnico Andoni Iraola.

Con Araujo como baluarte defensivo en los reds y Pochettino buscando dar el primer golpe en su regreso a la Premier League, Anfield será testigo de un duelo vibrante cargado de urgencias, jerarquía y acento sudamericano.