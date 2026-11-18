Peñarol , Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado definirán este jueves de tarde cuál de los tres se quedará con el primer lugar en la Tabla Anual que otorga la ventaja de clasificar a la final de la Liga Uruguaya 2026 .

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El que más puntos acumula en los tres torneos de la temporada, Apertura, Intermedio y Clausura, espera en las finales (dos partidos) y se enfrentará al ganador de la semifinal entre el campeón del Apertura ( Racing ) y el campeón del Clausura ( Liverpool ).

Para la última fecha de la temporada regular, Peñarol llega primero con 66 puntos , está segundo Montevideo Ciy Torque con 64 y tercero Deportivo Maldonado con 63 .

Estos son los únicos tres equipos que tienen posibilidades de ganar la Tabla Anual hasta la última fecha.

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Peñarol: 66 puntos

Es dueño de su propio destino: no depende de nadie para quedarse con la Tabla Anual y avanzar a las finales de la Liga Uruguaya.

Este jueves a partir de la hora 16.30 enfrentará a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, en partido en que los hinchas aurinegros retornan a su estadio tras las sanciones por los graves incidentes del clásico del Clausura.

Si gana, Peñarol se quedará con la Anual.

Si empata o pierde también puede ser ganador del año, pero para ello necesita otros resultados.

Si empata, Peñarol precisa que Torque no gane para seguir primero.

Si pierde, el equipo de Aguirre necesita que Torque pierda y Deportivo Maldonado empate o pierda.

Montevideo City Torque: 64 puntos

El equipo ciudadano necesita de otros resultados para terminar primero, porque está dos puntos abajo del líder Peñarol.

Debe ganar y que Peñarol pierda para terminar primero en la tabla del año este Juves de tarde.

Si gana Depor Maldonado y Peñarol empata, igualará a los aurinegros en el primer lugar y deben jugar un partido para definir quién se adjudica el primer lugar de la Tabla Anual y clasifica a las finales..

Deportivo Maldonado: 63 puntos

El equipo de Gabriel Di Noia es el que llega con menos posibilidades de conquistar la tabla del año de los tres aspirantes.

Para terminar primero necesita ganar y que Peñarol pierda y Torque empate o pierda. Si ocurre eso igualará la línea de 66 puntos de Peñarol y van a un partido de desempate.

Así está la Tabla Anual: