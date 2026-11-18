Peñarol recibirá a Cerro Largo por la última fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido decisivo para la definición de la Liga AUF Uruguaya. El equipo de Diego Aguirre necesita ganar para quedarse con la Tabla Anual y asegurar así un lugar en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

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El partido entre Peñarol y Cerro Largo se jugará este jueves 19 de noviembre , por la fecha 15, última del Torneo Clausura 2026.

El encuentro comenzará a la hora 16.30 .

Peñarol recibirá a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo , donde buscará una victoria que le permita quedarse con la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya.

Leonel Jaime vuelve a la titularidad en Peñarol este jueves ante Cerro Largo en el partido del semestre, y Nahuel Herrera estará en la convocatoria

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¿Qué necesita Peñarol para ganar la Tabla Anual?

Peñarol necesita vencer a Cerro Largo para consagrarse ganador de la Tabla Anual y asegurarse su lugar en la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En caso de conseguirlo, los aurinegros esperarán al ganador de la semifinal que disputarán Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, campeón del Torneo Clausura.

Peñarol lidera la Anual con 66 puntos, lo sigue Montevideo City Torque con 64 y Deportivo Maldonado con 63.

Entradas para Peñarol vs Cerro Largo: precios y dónde comprarlas

Después de cumplir cuatro partidos de sanción para sus hinchas y de tener que jugarlos fuera del Campeón del Siglo, por el Clausura, el aurinegro volverá a contar con la presencia de su parcialidad.

Peñarol habilitó la venta de entradas para el encuentro ante Cerro Largo, con precios bonificados hasta este miércoles hasta la hora 18.00.

Los socios aurinegros ingresan gratis a las tribunas Cataldi y Damiani, mientras que las entradas generales anticipadas comienzan en $ 290.

Los precios son los siguientes:

Tribuna Cataldi

Socios de Peñarol: gratis.

Generales anticipadas: $290 ($261 con Master BBVA Peñarol).

Generales desde el miércoles a las 18.01: $490 ($441 con Master BBVA Peñarol).

Tribuna Damiani

Socios de Peñarol: gratis.

Generales anticipadas: $450 ($405 con Master BBVA Peñarol).

Generales desde el miércoles a las 18.01: $680 ($612 con Master BBVA Peñarol).

Tribuna Henderson

Socios, precio anticipado: $915 ($824 con Master BBVA Peñarol).

Generales anticipadas: $1.250 ($1.125 con Master BBVA Peñarol).

Socios desde el miércoles a las 18.01: $1.050 ($945 con Master BBVA Peñarol).

Generales desde el miércoles a las 18.01: $1.440 ($1.296 con Master BBVA Peñarol).

Entradas para hinchas de Cerro Largo

Los hinchas visitantes ocuparán la Tribuna Gastón Guelfi, con ingreso por el Portón A.

Entradas generales: $600.

Los menores de hasta 10 años inclusive ingresan gratis.

Las entradas generales se venden exclusivamente a través de Tickantel.

¿Dónde ver Peñarol vs Cerro Largo?

El partido entre Peñarol y Cerro Largo se podrá ver en vivo por las señales de cable y por Disney+ en streaming.