El reloj biológico del fútbol avanza, pero la ambición de dos leyendas sigue intacta. En una reciente entrevista, Luis Suárez abordó sin rodeos el tramo final de su carrera en el Inter Miami y analizó la posibilidad de colgar los botines al mismo tiempo que su gran amigo y socio dentro de la cancha, Lionel Messi.
Consultado sobre si ambos planean retirarse juntos, el delantero uruguayo reconoció que no es sencillo coordinar ese momento, aunque dejó en claro cuál es el motor que los mantiene vigentes. "Es difícil, pero bueno, hasta que nos dé... Mientras sigamos divirtiéndonos, disfrutando y sigamos con ese plus competitivo y esas ganas de ganar, no vamos a parar, ni él ni yo ni todos los que tenemos esa ambición de conseguir cosas", afirmó El Pistolero a Infobae.
El presente y el futuro de Luis Suárez
Sin embargo, Luis Suárez admitió entre risas que la vitalidad de Lionel Messi podría obligarlo a dar un paso al costado antes que él: "Él tiene tantas energías y ganas de seguir jugando que en algún momento le voy a tener que decir 'seguí vos amigo, hasta acá llego'. De momento, mientras estemos bien y estemos disfrutando, seguiremos. A nivel personal nos sentimos bien, no estamos por estar".
El delantero uruguayo de Inter Miami también destacó la evolución en la preparación física, la nutrición y la recuperación como claves para extender su trayectoria, además de subrayar lo que significa compartir vestuario con el capitán argentino: "Tener al mejor jugador del mundo y de la historia te beneficia, porque te hace las cosas muy fáciles, y claramente siempre juega a tu favor".
Finalmente, el goleador remarcó la exigencia mediática que rodea al conjunto de Florida debido a la presencia de Messi: "Inter Miami es uno de los equipos que más atención atrae en el mundo porque está Leo. Si perdemos una final, es noticia en todo el mundo, pero si la ganamos, le restan importancia. Ese es el nivel de atención y la presión extra que enfrentamos".