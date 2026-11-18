Aunque la etapa de Lionel Messi dentro de la cancha con la selección argentina llegó a su fin, el vínculo entre el capitán histórico y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa su momento más tenso fuera de ella. Según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en el programa WiFi (emitido por la señal A24), el astro rosarino tomó la drástica decisión de cortar sus "vínculos personales y comerciales" con la cúpula de la entidad madre del fútbol argentino, liderada por su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia.

"El máximo astro del fútbol argentino decidió romper los vínculos personales y comerciales con Claudio 'Chiqui' Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino", detalló el comunicador.

El distanciamiento escaló al plano legal: el futbolista de Inter Miami recurrió a su equipo de abogados para intimar formalmente al organismo y frenar la explotación de su nombre y fotografía en distintas acciones promocionales.

"(Lionel Messi) Mandó a sus abogados a redactar una carta documento diciéndole a la AFA que dejen de usar su imagen para generar negocios que no terminan en el fútbol argentino", explicó Nicolás Wiñazki al aire.

Uruguay vs Arabia Saudita; día, hora y dónde ver el debut de la celeste de Ignacio González en el Mundial sub 17 de Qatar

Leonel Jaime vuelve a la titularidad en Peñarol este jueves ante Cerro Largo en el partido del semestre, y Nahuel Herrera estará en la convocatoria

El detonante de esta ruptura habría sido un grave cortocircuito con uno de los principales patrocinadores internacionales del jugador.

Messi mantiene un contrato de exclusividad con la marca de cerveza estadounidense Michelob, pero una empresa cervecera argentina -espónsor de la selección argentina- utilizó la figura del delantero en una campaña ligada al seleccionado albiceleste.

El episodio desató el enojo de la firma norteamericana, que pidió explicaciones inmediatas al entorno del futbolista.

"Messi no sabía de esto. ¿Quién lo había hecho? Claudio Tapia había habilitado a un espónsor de cerveza argentina a usar la imagen de Messi cuando Messi tenía exclusividad con otra marca de cerveza de los Estados Unidos", concluyó el periodista, dejando al descubierto una crisis institucional sin precedentes entre el máximo ídolo de la Albiceleste y la dirigencia.