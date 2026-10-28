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Cristiano Ronaldo ganó el premio BOAT al mejor Balón de Oro de todos los tiempos y superó a Lionel Messi

El astro portugués obtuvo la primera edición de esta nueva distinción que organizan quienes llevan a cabo la entrega del Balón de Oro

28 de octubre de 2026 16:32 hs
Cristiano Ronaldo ganó el BOAT como el mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo ganó el BOAT como el mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo sumó una nueva distinción a su legendaria carrera tras imponerse este miércoles en la votación popular por el premio "BOAT" (Best of All Time), iniciativa impulsada de manera conjunta por la UEFA y la prestigiosa revista France Football para determinar al mejor ganador en la historia del Balón de Oro.

La versión del astro portugués correspondiente a 2008, cuando brillaba en Manchester United, fue la elegida por los aficionados por encima de hitos históricos protagonizados por su eterno rival, el argentino Lionel Messi, y otras grandes leyendas del fútbol mundial.

Cómo fueron los votos con los que ganó Cristiano Ronaldo

El sondeo, que se definió en la madrugada de este miércoles a través de la plataforma oficial del galardón del Balón de Oro bajo una modalidad de pago por voto, colocó detrás de Cristiano Ronaldo en 2008, en el segundo escalón, al año récord de Lionel Messi en 2012, temporada en la que cosechó uno de sus ocho trofeos dorados.

Para reafirmar su impacto, el propio delantero portugués se quedó también con el tercer puesto gracias a su consagración en 2017, conseguida durante su gloriosa etapa en Real Madrid.

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Así quedaron los votos del BOAT en el Balón de Oro 2026 que ganó Cristiano Ronaldo

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La nómina de aspirantes estuvo restringida a 10 figuras que alzaron el galardón al menos dos veces, integrando nombres ilustres como Johan Cruyff, Marco van Basten, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge.

Este reconocimiento al primer gran festejo de CR7 en 2008 llega apenas días después de la reciente entrega del Balón de Oro 2026 en Londres, donde Harry Kane alzó el trofeo mayor, ratificando la vigencia del debate sobre los momentos más determinantes en los libros del fútbol.

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