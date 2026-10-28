Cristiano Ronaldo ganó el premio BOAT al mejor Balón de Oro de todos los tiempos y superó a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo ganó el BOAT como el mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo sumó una nueva distinción a su legendaria carrera tras imponerse este miércoles en la votación popular por el premio "BOAT" (Best of All Time), iniciativa impulsada de manera conjunta por la UEFA y la prestigiosa revista France Football para determinar al mejor ganador en la historia del Balón de Oro.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La versión del astro portugués correspondiente a 2008, cuando brillaba en Manchester United, fue la elegida por los aficionados por encima de hitos históricos protagonizados por su eterno rival, el argentino Lionel Messi, y otras grandes leyendas del fútbol mundial.

Cómo fueron los votos con los que ganó Cristiano Ronaldo El sondeo, que se definió en la madrugada de este miércoles a través de la plataforma oficial del galardón del Balón de Oro bajo una modalidad de pago por voto, colocó detrás de Cristiano Ronaldo en 2008, en el segundo escalón, al año récord de Lionel Messi en 2012, temporada en la que cosechó uno de sus ocho trofeos dorados.

Para reafirmar su impacto, el propio delantero portugués se quedó también con el tercer puesto gracias a su consagración en 2017, conseguida durante su gloriosa etapa en Real Madrid.