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La selección uruguaya sub 15 perdió con Grecia por penales y se despidió de la lucha por el título del Mundial de Azerbaiyán

Luego de golear a Estonia, la celeste no pudo con Grecia y quedó por el camino en el Mundial sub 15

28 de octubre de 2026 15:02 hs
Uruguay goleó a Estonia y perdió con Grecia por penales

Uruguay goleó a Estonia y perdió con Grecia por penales

La selección uruguaya sub 15 quedó eliminada de la pelea por el título del Mundial de Azerbaiyán, el nuevo torneo de la FIFA con un formato especial de competición, al caer ante Grecia por penales en octavos de final.

Gustavo Bueno, el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 15

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De esa forma, Uruguay quedó por el camino en la disputa por el título del novedoso torneo de la FIFA que se juega con equipos de ocho futbolistas, en dos tiempos de 20 minutos y en cancha de menor dimensión, entre otros detalles.

La celeste volverá a jugar pero para buscar terminar dentro de la mejor posición entre los puestos 9 al 16.

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El camino de Uruguay en el Mundial sub 15

El combinado celeste logró clasificar en la primera posición de su serie gracias a una mejor diferencia de goles que Zambia, sellando una notable recuperación futbolística: tras un inicio adverso con caída 1-0 frente a Moldavia, los dirigidos técnicamente por Gustavo Bueno encadenaron cuatro victorias consecutivas, ante Zambia, Comoras, Tanzania y Monserrat, que les aseguraron con autoridad el pasaje a los dieciseisavos de final del certamen, donde superaron a Estonia, cayendo luego frente a Grecia por penales.

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