La selección uruguaya sub 15 perdió con Grecia por penales y se despidió de la lucha por el título del Mundial de Azerbaiyán

Uruguay goleó a Estonia y perdió con Grecia por penales

La selección uruguaya sub 15 quedó eliminada de la pelea por el título del Mundial de Azerbaiyán, el nuevo torneo de la FIFA con un formato especial de competición, al caer ante Grecia por penales en octavos de final.

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En el segundo partido de este miércoles luego de golear a Estonia por 6-0 a primera hora, la celeste que dirige Gustavo Bueno empató 1-1 ante los helénicos y luego perdió por penales 4-2.

Gustavo Bueno, el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 15 De esa forma, Uruguay quedó por el camino en la disputa por el título del novedoso torneo de la FIFA que se juega con equipos de ocho futbolistas, en dos tiempos de 20 minutos y en cancha de menor dimensión, entre otros detalles.

La celeste volverá a jugar pero para buscar terminar dentro de la mejor posición entre los puestos 9 al 16.