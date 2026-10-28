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El juvenil que ya entrenaba con Carreño y puede ser una opción para la defensa de Nacional, donde el DT deberá hacer ajustes por la baja de Luciano Rodríguez

Federico Pedrouzo, de 20 años y 1.85 metros de altura, estuvo en los planes de Jadson Viera, Jorge Bava y podría tener su estreno de la mano de Daniel Carreño

28 de octubre de 2026 14:12 hs
El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

Federico Pedrouzo y Antonio Palma al firmar su primer contrato profesional con Nacional

Federico Pedrouzo y Antonio Palma al firmar su primer contrato profesional con Nacional

Ante la baja de Luciano Rodríguez, el defensor juvenil de Nacional que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, otro jugador de la cantera tricolor subió un escalón entre las opciones que tiene Daniel Carreño para su zaga.

Se trata de Federico Pedrouzo Barcos, de 20 años y 1.85 metros de altura, quien ya ha entrenador en Primera pero aún no debutó de forma oficial.

Federico Pedrouzo en Nacional

Federico Pedrouzo en Nacional

Según supo Referí, Daniel Carreño lo tiene en su plantel desde hace ya un mes y no fue subido especialmente tras la lesión de Rodríguez.

Entrenó con Jadson y Bava

Nacido el 7 de marzo de 2006 en Mendoza Chico, Florida, Pedrouzo llegó a las juveniles de Nacional tras jugar al baby fútbol en Atlético Florida y en la selección departamental albirroja.

Parte médico oficial: el zaguero de Nacional Luciano Rodríguez sufrió rotura de ligamentos de rodilla, lesión que también afecta a la sub 20 de Diego Forlán

Nacional tuvo su audiencia con el Colegio de Árbitros en la que intercambió opiniones e hizo consultas

Federico Pedrouzo en Atlético Florida

Federico Pedrouzo en Atlético Florida

En los albos realizó el proceso en la Ciudad Deportiva Los Céspedes desde sub 16, Quinta, Cuarta y Tercera, con más de 100 partidos jugados y tres títulos uruguayos.

Federico Pedrouzo en la selección juvenil de Florida

Federico Pedrouzo en la selección juvenil de Florida

En marzo de este año tuvo su primer contacto con el plantel principal cuando era dirigido por Jadson Viera y estuvo convocado en el partido ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Apertura, en el que fue suplente y no ingresó.

También en ese mes firmó su primer contrato profesional como jugador tricolor y en abril formó parte de la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

Federico Pedrouzo y Antonio Palma al firmar su primer contrato profesional con Nacional

Federico Pedrouzo y Antonio Palma al firmar su primer contrato profesional con Nacional

Pedrouzo siguió alternando en Tercera hasta que a mitad de año Jorge Bava lo llevó a la pretemporada que Nacional realizó en Solanas, Punta del Este, como uno de los juveniles que reforzaron el plantel.

Nacional en la pretemporada en Solanas

Nacional en la pretemporada en Solanas

Desde hace un mes Daniel Carreño lo tiene a la orden en su plantel, pero por el momento no ha sido parte de las convocatorias.

Los defensas que tiene Nacional

Con la lesión de Luciano Rodríguez, que debutó oficialmente el pasado 27 de agosto ante Albion por Copa AUF Uruguay con Daniel Carreño como DT y que lleva nueve partidos desde ese entonces, ocho de ellos como titular, Nacional tiene la baja de uno de sus zagueros titulares.

Francisco Calvo celebra su segundo gol para Nacional ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

Francisco Calvo celebra su segundo gol para Nacional ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

En un puesto en el que en el último período de pases los albos ficharon al costarricense Francisco Calvo y tuvieron la baja de Paolo Calione sin ninguna incorporación para cubrir su salida, Rodríguez aprovechó las oportunidades y se ganó un puesto, en principio como lateral derecho y luego en la línea de tres que comenzó a utilizar el entrenador.

La buena aparición del juvenil, que forma parta de la selección uruguaya sub 20, hizo que Agustín Rogel, un defensa con experiencia que llegó el año pasado, quedara relegado como suplente.

Agustín Rogel y Tomás Verón Lupi

Agustín Rogel y Tomás Verón Lupi

Carreño venía jugando con línea de tres con Rodríguez, Sebastián Coates y Calvo.

Ahora deberá decidir si mantiene la línea de tres, con Rogel por el juvenil, o si vuelve a una línea de cuatro con Coates y Calvo como zaguero y con dos laterales por las bandas.

Sebastián Coates

Sebastián Coates

El otro defensa que tiene a la orden el entrenador es Tomás Viera, también de buen presente aunque suplente, quien tiene perfil zurdo como Calvo, quien se perdió partidos por estar convocado por Costa Rica en la pasada Fecha FIFA, lo que puede volver a ocurrir a mediados de noviembre cuando enfrenten a Ecuador y Argentina.

La defensa y su conformación será uno de los temas que deberá resolver Carreño para ir a Jardines, donde Nacional visitará a Danubio obligado a ganar a la espera de que Liverpool y Torque pierdan unidades para seguir con opciones en el Clausura,

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