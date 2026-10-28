El juvenil que ya entrenaba con Carreño y puede ser una opción para la defensa de Nacional, donde el DT deberá hacer ajustes por la baja de Luciano Rodríguez

Ante la baja de Luciano Rodríguez , el defensor juvenil de Nacional que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, otro jugador de la cantera tricolor subió un escalón entre las opciones que tiene Daniel Carreño para su zaga.

Se trata de Federico Pedrouzo Barcos, de 20 años y 1.85 metros de altura, quien ya ha entrenador en Primera pero aún no debutó de forma oficial.

Según supo Referí, Daniel Carreño lo tiene en su plantel desde hace ya un mes y no fue subido especialmente tras la lesión de Rodríguez.

Nacido el 7 de marzo de 2006 en Mendoza Chico, Florida, Pedrouzo llegó a las juveniles de Nacional tras jugar al baby fútbol en Atlético Florida y en la selección departamental albirroja.

Nacional tuvo su audiencia con el Colegio de Árbitros en la que intercambió opiniones e hizo consultas

Parte médico oficial: el zaguero de Nacional Luciano Rodríguez sufrió rotura de ligamentos de rodilla, lesión que también afecta a la sub 20 de Diego Forlán

Federico Pedrouzo en Atlético Florida Foto: @AtleticoFlorida

En los albos realizó el proceso en la Ciudad Deportiva Los Céspedes desde sub 16, Quinta, Cuarta y Tercera, con más de 100 partidos jugados y tres títulos uruguayos.

Federico Pedrouzo en la selección juvenil de Florida Foto: @AtleticoFlorida

En marzo de este año tuvo su primer contacto con el plantel principal cuando era dirigido por Jadson Viera y estuvo convocado en el partido ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Apertura, en el que fue suplente y no ingresó.

Jugadores convocados para enfrentar esta noche a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini pic.twitter.com/mN69CUR2WC — Nacional (@Nacional) March 20, 2026

También en ese mes firmó su primer contrato profesional como jugador tricolor y en abril formó parte de la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

Federico Pedrouzo y Antonio Palma al firmar su primer contrato profesional con Nacional

Pedrouzo siguió alternando en Tercera hasta que a mitad de año Jorge Bava lo llevó a la pretemporada que Nacional realizó en Solanas, Punta del Este, como uno de los juveniles que reforzaron el plantel.

Nacional en la pretemporada en Solanas

Desde hace un mes Daniel Carreño lo tiene a la orden en su plantel, pero por el momento no ha sido parte de las convocatorias.

Los defensas que tiene Nacional

Con la lesión de Luciano Rodríguez, que debutó oficialmente el pasado 27 de agosto ante Albion por Copa AUF Uruguay con Daniel Carreño como DT y que lleva nueve partidos desde ese entonces, ocho de ellos como titular, Nacional tiene la baja de uno de sus zagueros titulares.

Francisco Calvo celebra su segundo gol para Nacional ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

En un puesto en el que en el último período de pases los albos ficharon al costarricense Francisco Calvo y tuvieron la baja de Paolo Calione sin ninguna incorporación para cubrir su salida, Rodríguez aprovechó las oportunidades y se ganó un puesto, en principio como lateral derecho y luego en la línea de tres que comenzó a utilizar el entrenador.

La buena aparición del juvenil, que forma parta de la selección uruguaya sub 20, hizo que Agustín Rogel, un defensa con experiencia que llegó el año pasado, quedara relegado como suplente.

Agustín Rogel y Tomás Verón Lupi Foto: @Nacional

Carreño venía jugando con línea de tres con Rodríguez, Sebastián Coates y Calvo.

Ahora deberá decidir si mantiene la línea de tres, con Rogel por el juvenil, o si vuelve a una línea de cuatro con Coates y Calvo como zaguero y con dos laterales por las bandas.

Sebastián Coates Foto: Dante Fernández/Focouy

El otro defensa que tiene a la orden el entrenador es Tomás Viera, también de buen presente aunque suplente, quien tiene perfil zurdo como Calvo, quien se perdió partidos por estar convocado por Costa Rica en la pasada Fecha FIFA, lo que puede volver a ocurrir a mediados de noviembre cuando enfrenten a Ecuador y Argentina.

La defensa y su conformación será uno de los temas que deberá resolver Carreño para ir a Jardines, donde Nacional visitará a Danubio obligado a ganar a la espera de que Liverpool y Torque pierdan unidades para seguir con opciones en el Clausura,