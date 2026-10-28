Lo que dejó Uruforest: 12.000 visitantes, aportes del Foro Forestal Regional y apoyo de empresas y autoridades

La asistencia de más de 12.000 personas a una propuesta que contó con variados aportes de más de 135 empresas son los primeros datos conocidos, a modo de balance inicial, tras la realización de la II Uruforest , la Feria Forestal, del Agro y el Ambiente , realizará desde el miércoles 21 al sábado 24 de octubre, en Juan Lacaze, Colonia .

Según se indicó a El Observador, la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, el debate sobre la expansión del área forestada y un Foro Forestal Regional (FFR) con voces de referentes de cuatro países marcaron una edición que destacó por su organización y la calidad de su propuesta.

Uruforest 2026, en el predio de exposiciones del km 5 de la ruta 54, consideró cuatro días intensos de encuentros, conocimientos y negocios, con "logros que superaron las expectativas".

Orsi visitó la Uruforest, elogió al sector forestal y dijo estar a favor de su expansión, "con reglas claras"

Montes del Plata mostró, en la Uruforest, una cadena de valor con más de 6.000 empleos y 2.100 proveedores

La feria fue escenario de algunos de los debates más relevantes del año para el sector, entre ellos la propuesta de incrementar en 500 mil hectáreas un área forestada que supera por poco actualmente el millón de hectáreas, con una presencia de autoridades nacionales y legisladores que acompañó en todas las jornadas.

"El éxito tuvo una base clara: una organización que estuvo a la altura de una propuesta exigente. Montar una exposición a campo abierto, con demos activas, stands, conferencias y visitantes circulando al mismo tiempo, requiere una logística precisa, y Uruforest 2026 cumplió con creces", se expresó.

El nuevo layout, la caminería, los accesos, el estacionamiento y los servicios permitieron recorrer el predio con comodidad, y expositores y visitantes coincidieron en destacarlo, se añadió.

El predio, con 40 hectáreas forestadas en distintas etapas de crecimiento, volvió a demostrar que no hay mejor lugar para mostrar la forestación que el propio monte.

A campo, la feria mostró toda la cadena en funcionamiento: industria, maquinaria y tecnología, servicios, insumos, investigación y formación, con demos activas que permitieron ver equipos y soluciones en condiciones reales de trabajo.

Muchos de los visitantes fueron estudiantes que se acercaron a conocer las oportunidades laborales de uno de los sectores más dinámicos del país.

La feria recibió también a profesionales de diversos países, que ven en el Uruguay forestal un centro de referencia productiva y en Uruforest el espacio que reúne a todo el sector en un mismo lugar.

La expansión del área forestada fue uno de los temas de la feria.

Consultado al respecto durante su recorrida, el presidente de la República, Yamandú Orsi, señaló que está a estudio y que la actividad debe crecer en armonía con los demás rubros productivos, siempre con reglas de juego claras.

El acto inaugural, el miércoles 21, contó con la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y del director general forestal del MGAP, Gastón Martínez.

Cardona puso el foco en que la madera que produce Uruguay genere más industria, más empleo y más valor agregado.

La feria convocó además a representantes de todo el espectro político: los senadores Javier Gandolfo y Nicolás Viera estuvieron presentes en tres de las cuatro jornadas, recorrieron también la feria los senadores Javier García, Sebastián Da Silva, Sebastián Sabini, Sergio Botana, Carlos Camy y María de Lima, y los diputados Carlos Rydström, presente durante dos jornadas, y Mario Colman también visitaron la muestra.

Los intendentes de Colonia, Guillermo Rodríguez, y de Durazno, Felipe Algorta, dedicaron varias horas al intercambio con las empresas expositoras.

El jueves 22, el presidente Orsi recorrió el predio junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. Conversó con empresarios, técnicos y operarios en los stands, plantó un eucalipto con una herramienta de plantación innovadora y asistió a la conferencia de cierre del Foro Forestal Regional. Durante la visita destacó los 19.000 empleos directos que genera el sector y su nivel de incorporación de tecnología.

Construyendo los próximos 40 años del desarrollo forestal

Por primera vez, el Foro Forestal se realizó dentro del predio, durante las mañanas del 21 y el 22, bajo el lema “Construyendo los próximos 40 años del desarrollo forestal”.

Con 350 asistentes y 40 referentes de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, el foro se consolidó como un espacio de discusión regional de primer nivel.

Se organizó en cuatro ejes: el futuro forestal del Cono Sur, el comercio internacional, la tecnología, infraestructura y logística, y la construcción con madera.

La ministra Etcheverry abrió la jornada del jueves con una exposición sobre logística forestal.

Agenda Abierta Uruforest y Espacio Empresarial

En la tarde del jueves y el viernes 23 se desarrolló la Agenda Abierta Uruforest y se trataron el silvopastoreo, la integración de la forestación con la ganadería, la gestión ambiental y las políticas públicas.

El viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, cerró el ciclo de charlas: manifestó el interés en seguir promoviendo el desarrollo de las plantaciones forestales y de la industria, y planteó la necesidad de mirar el futuro del sector “con luces largas”.

En paralelo, el Espacio Empresarial reunió las presentaciones de las empresas expositoras.

La localía también fue protagonista: el Municipio de Juan Lacaze participó como expositor junto a emprendedores locales y la Intendencia de Colonia tuvo su stand institucional.

Para Juan Lacaze, ver el predio, antiguo depósito forestal de Fanapel, lleno de actividad fue también un reencuentro con su historia.

Contexto

Uruforest 2026 contó con Montes del Plata, UPM, ANCAP, Urufor y J. Hartwich como sponsors. Banco República y BBVA fueron los bancos auspiciantes. La Sociedad de Productores Forestales y Uruguay XXI participaron como auspiciantes. El Foro Forestal Regional tuvo el auspicio de Urufor, BrasPine, Arboreal y Lumin.

Con este balance, se mencionó desde la organización, Uruforest se afirma como el punto de encuentro del sector forestal uruguayo y regional. Y se trabaja ya en lo que viene, con la convicción de que la próxima edición volverá a subir la apuesta, se concluyó desde el comando liderado por los empresarios Juan Pedro Raffo e Ignacio Acuña.