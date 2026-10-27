"Super El Niño" se dispara a niveles extremos y podría ser aún más fuerte: cuándo alcanzará su pico máximo

El fenómeno de El Niño continúa ganando intensidad en el océano Pacífico y podría alcanzar niveles todavía más extremos entre noviembre y diciembre de 2026, según las últimas proyecciones analizadas por la agencia meteorológica brasileña Metsul.

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Los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) muestran que la anomalía de temperatura del océano alcanzó los +3,4 °C en la región Niño 3.4 , una de las principales referencias para medir la evolución del fenómeno.

El valor, que aumentó 0,1 °C respecto de la semana anterior, es el más alto registrado hasta ahora durante este episodio y corresponde a un El Niño de intensidad muy fuerte , también denominado popularmente " Super El Niño ".

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Sin embargo, los meteorólogos advierten que el fenómeno todavía no llegó a su punto máximo.

Cuándo alcanzará El Niño su máxima intensidad

Según Metsul, los modelos climáticos coinciden en que El Niño seguirá fortaleciéndose durante noviembre y alcanzará su pico entre ese mes y diciembre.

La mayoría de las proyecciones anticipa anomalías de temperatura de entre +3,5 °C y +4 °C, aunque algunos escenarios contemplan valores incluso superiores.

A partir de comienzos de 2027, el fenómeno comenzaría a perder intensidad gradualmente.

Otro indicador utilizado por la NOAA, el Índice Oceánico Relativo Niño (RONI), también muestra valores correspondientes a un episodio muy fuerte, con una anomalía de +2,5 °C.

En tanto, frente a las costas de Perú y Ecuador, el calentamiento del océano alcanza los +5,2 °C.

Qué puede pasar con las lluvias y tormentas en Uruguay

Aunque El Niño suele asociarse con un aumento de las precipitaciones en la región, un fenómeno más intenso no significa necesariamente más lluvias o tormentas en Uruguay.

Metsul explicó que los efectos dependen de otros factores atmosféricos y oceánicos, por lo que cada episodio presenta características diferentes.

Un ejemplo es lo que ocurre actualmente en Brasil: pese a que El Niño de 2026 es más intenso que el de 2023, hasta ahora ha provocado menos lluvias en Rio Grande do Sul.

En cambio, en São Paulo y Paraná se han registrado precipitaciones intensas y tormentas con impactos mayores que durante el episodio anterior.

Por eso, aunque los modelos anticipan que El Niño alcanzará su máxima fuerza antes de terminar 2026, todavía no es posible determinar con precisión cuánto lloverá en Uruguay durante los próximos meses.