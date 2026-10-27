Feriado no laborable del 28 de octubre en Uruguay: a quiénes abarca y cómo se paga

Este miércoles 28 de octubre de 2026 se conmemora en Uruguay el Día del Curtidor , una fecha estipulada como feriado no laborable y pago de carácter permanente para los operarios vinculados a la industria del cuero.

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La jornada otorga un día de descanso remunerado a un sector específico de la actividad fabril nacional, bajo las mismas condiciones legales que rigen para los feriados tradicionales del país.

El beneficio está reglamentado por el decreto N° 545/986 y los acuerdos de los Consejos de Salarios. La paralización de actividades ampara exclusivamente a los empleados comprendidos en:

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Aplica a todo el personal operativo de plantas y establecimientos dedicados al procesamiento, curtido y transformación de cueros en el territorio uruguayo. Quienes estén comprendidos no deben concurrir a trabajar y perciben su jornal de manera íntegra.

¿Cómo se cobra si se trabaja el feriado pago?

De acuerdo con las pautas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el decreto n.º 550/989, este feriado tiene el mismo tratamiento remunerativo que el 1.º de enero, 1.º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto o 25 de diciembre:

Trabajadores mensuales que descansan: cobran el sueldo habitual completo sin descuentos.

Trabajadores mensuales que prestan tareas: cobran el mes íntegro más un día adicional (calculado dividiendo el sueldo base entre 30).

Jornaleros: si no trabajan, perciben el equivalente a un jornal habitual; si trabajan, cobran doble jornal.

Horas extras: si se realizan tareas extraordinarias durante esta jornada, se abonan con un recargo del 150% sobre el valor de la hora de un día laboral común.

Origen del Día del Curtidor

La elección del 28 de octubre responde a la festividad litúrgica de San Simón Apóstol, considerado por la tradición católica como el santo patrono de los curtidores, aserradores y carpinteros. En el ámbito laboral uruguayo, la conmemoración reivindica la labor productiva de los obreros del sector y su trayectoria gremial.