Feriado del Día de los Difuntos 2026 en Uruguay: cuándo cae y quiénes tienen libre

El calendario de feriados de Uruguay en 2026 tendrá una nueva fecha en noviembre, cuando se conmemore el Día de los Difuntos , una jornada dedicada al recuerdo de las personas fallecidas y que tradicionalmente convoca a miles de personas a los cementerios.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Este año, el feriado caerá el lunes 2 de noviembre , por lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo a aquellos trabajadores que habitualmente descansan los sábados y domingos y tienen libre durante los feriados laborables.

Se trata del único feriado nacional previsto para noviembre de 2026 y, de acuerdo con la legislación uruguaya, es una fecha que no se traslada, independientemente del día de la semana en que caiga.

Feriado por el Día de la Raza es el próximo lunes: qué pasa con la fecha este año en Uruguay y cómo se paga

Pronóstico de Inumet para este lunes 12 de octubre, feriado en Uruguay: lluvias, nubosidad y temperaturas de hasta 20 °C

El Día de los Difuntos es un feriado laborable en Uruguay , lo que significa que las actividades pueden desarrollarse normalmente y que los trabajadores no tienen derecho a una remuneración doble por desempeñar sus tareas durante esa jornada.

En el caso de los trabajadores mensuales, el feriado está incluido en el salario habitual. Para quienes cobran por jornal, en términos generales, si no trabajan no generan el pago correspondiente a ese día, salvo que exista un convenio colectivo o régimen particular que establezca condiciones diferentes.

Sin embargo, algunas actividades administrativas, comerciales y servicios pueden modificar su funcionamiento durante la jornada.

¿Por qué el feriado del 2 de noviembre no se cambia de fecha?

La Ley N.º 16.805, que regula el traslado de determinados feriados en Uruguay, establece una serie de excepciones para fechas que deben conmemorarse en su día original.

Entre ellas se encuentra el 2 de noviembre, por lo que el Día de los Difuntos se mantiene siempre en esa fecha, sin importar si coincide con un día laborable o un fin de semana.

En 2026, al caer lunes, el feriado permitirá extender el descanso de quienes tengan libre esa jornada.

¿Qué se conmemora el Día de los Difuntos en Uruguay?

El Día de los Difuntos, también conocido como Día de los Santos Difuntos, es una conmemoración de origen religioso dedicada al recuerdo de las personas fallecidas.

En Uruguay, la fecha está contemplada en la Ley N.º 6.997, cuyo artículo 2 establece la conmemoración del 2 de noviembre.

Durante esta jornada es habitual que las familias concurran a los cementerios para visitar las tumbas de sus seres queridos, llevar flores y rendirles homenaje.

La tradición genera un mayor movimiento de visitantes en las necrópolis de todo el país, así como en los comercios dedicados a la venta de flores.

¿Cuál es el origen del Día de los Fieles Difuntos?

El origen de esta conmemoración se remonta al 2 de noviembre del año 998, cuando el monje benedictino San Odilón instituyó una jornada de oración y recuerdo por los fallecidos en Francia.

Según la Iglesia Católica de Montevideo, la celebración fue adoptada formalmente en Roma a partir del siglo XVI y posteriormente se extendió a las comunidades católicas de distintas partes del mundo.

En la tradición católica, la fecha está dedicada especialmente a recordar y rezar por las personas fallecidas.

En Uruguay, además de su significado religioso, el 2 de noviembre forma parte del calendario oficial de feriados nacionales, manteniendo una tradición de recuerdo y homenaje a los seres queridos que ya no están.