Colón venció 2-0 a Atenas de San Carlos este miércoles de tarde en el Parque Palermo, en el partido de ida para definir el último ascenso de la Segunda División Profesional. La revancha la jugarán en San Carlos el sábado 5 de diciembre a la hora 16.30 y el equipo dirigido por Pedro Depablos queó en la puerta para jugar en 2027 en el círculo superior del fútbol uruguayo.
Colón sorprendió a Atenas de San Carlos, le ganó 2-0 y quedó en la puerta de su ascenso a Primera División en la temporada 2027
Este miércoles de tarde se jugó el primer partido para decidir el último ascenso de Segunda División Profesional