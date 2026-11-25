Colón venció 2-0 a Atenas de San Carlos este miércoles de tarde en el Parque Palermo, en el partido de ida para definir el último ascenso de la Segunda División Profesional. La revancha la jugarán en San Carlos el sábado 5 de diciembre a la hora 16.30 y el equipo dirigido por Pedro Depablos queó en la puerta para jugar en 2027 en el círculo superior del fútbol uruguayo.