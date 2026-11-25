Ronald Araujo volvió a dejar en claro por qué es una pieza fundamental en el esquema defensivo de Liverpool. En la contundente victoria por 3-0 como visitante frente a Brujas de Bélgica de este miércoles por la Champions League, el zaguero uruguayo disputó todo el partido en el Estadio Jan Breydel y fue el líder indiscutido de una última línea que mantuvo su arco en 0.

Con Virgil van Dijk descansando de arranque, el defensor celeste asumió el mando de la zaga central durante los 90 minutos y firmó una actuación sin fisuras que no pasó desapercibida para la prensa británica.

Tras el pitazo final, los principales medios ingleses y partidarios del club coincidieron en destacar su jerarquía y solvencia.

El portal especializado This Is Anfield fue uno de los más elogiosos con Ronald Araujo al calificarlo con un 8 sobre 10.

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"Disfrutó volver al centro de la defensa. Realizó una serie de bloqueos sin rodeos y ganó un duelo tras otro. Puede irse muy satisfecho con su trabajo de esta noche, como siempre", subrayó el medio.

Además, al analizar el rendimiento de su compañero de zaga, el francés Jérémy Jacquet -también puntuado con 8-, remarcaron la influencia directa del uruguayo: "Volvió a disfrutar jugando al lado de Araujo, lo que sacó a relucir una mayor agresividad controlada en su juego".

Por su parte, Sports Illustrated le otorgó un 7.2 y puso el foco en su despliegue físico para sostener la valla invicta ante la presión local, señalando que estuvo "fiel a su estilo comprometido para rechazar a Brujas, protagonizando varias intervenciones importantes dentro de su propia área".

En la misma línea, el tradicional diario local Liverpool Echo le asignó una sólida calificación de 7 puntos en su evaluación general del plantel red.

Con los 90 minutos en cancha, eficacia en la salida y dominio aéreo, Araujo redondeó una noche europea perfecta en Bélgica y reafirmó su gran momento en Inglaterra.