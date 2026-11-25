Uber pidió al intendente de Montevideo, Mario Bergara , que intervenga para frenar el avance del proyecto de decreto que busca impedir que los taxis trabajen con aplicaciones de transporte .

En una carta fechada este miércoles 25 de noviembre —de la que dio cuenta en primera instancia El País y a la que accedió El Observador— la empresa cuestionó el tratamiento de la iniciativa en la Junta Departamental y solicitó que se abran "instancias de diálogo" antes de que continúe su discusión.

"De manera sorpresiva, el edil Gonzalo Sánchez presentó un proyecto de decreto que, a contramano de lo que sucede en todo el mundo, busca impedir la integración de taxis en las aplicaciones de movilidad", sostuvo la compañía en el comunicado firmado por Enzo Napoli, gerente de Asuntos Públicos.

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La empresa consideró que la propuesta "puede perjudicar severamente a la movilidad de Montevideo" y cuestionó que los ediles del Frente Amplio respaldaran su aprobación en la Comisión de Movilidad Urbana "sin entregar argumentos que lo respalden" y "sin debate alguno".

El proyecto se tratará este jueves en el plenario de la Junta Departamental y cuenta con los votos del oficialismo para su aprobación. La iniciativa surgió a partir de un planteo de la Gremial Única del Taxi, que manifestó su preocupación por la posibilidad de que las aplicaciones de transporte procesen y asignen viajes a vehículos con taxímetro.

En su carta a Bergara, Uber advirtió que la prohibición afectará tanto a los conductores como a los pasajeros. Sobre esto, Napoli escribió: "Los taxistas no podrán utilizar una aplicación para sumar viajes y complementar sus ingresos, a la vez que los cientos de miles de usuarios de Montevideo pierden la posibilidad de comparar precios, tiempos de espera, y la capacidad de elegir cómo moverse".

Según Uber, la iniciativa profundizará los problemas de "disponibilidad del servicio" en Montevideo. La empresa señaló que las "restricciones" al registro de permisarios, vigentes desde 2018, y la "lentitud" para incorporar nuevos vehículos "han reducido" la oferta y "han contribuido al aumento" de los tiempos de espera y los costos de viajes.

"En ese contexto, impedir que los taxis reciban solicitudes mediante plataformas solo profundizaría las dificultades de acceso al servicio", sostuvo.

Los taxis representan "uno de cada tres viajes" de Uber en Montevideo

En otro comentario enviado a El Observador, la empresa se refirió a las consecuencias que podría tener el cambio normativo sobre su modelo de funcionamiento.

"El cambio propuesto en la regulación nos obligaría a elegir entre un modelo de autos particulares, cargado por las crecientes restricciones reglamentarias y los cupos que nunca se abren, y un negocio de taxis con potencial de crecimiento", señaló.

Uber afirmó que actualmente los taxis representan una parte importante de su actividad en la capital: "Hoy, los taxis ya completan uno de cada tres viajes en la plataforma en Montevideo". En ese sentido, planteó que una alternativa sería "enfocarnos en el taxi en Montevideo y complementar esa operación con vehículos registrados en Canelones para servir al Aeropuerto Internacional de Carrasco".

La compañía también aseguró que durante los últimos meses mantuvo reuniones periódicas con el equipo de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM) para trabajar sobre los problemas del transporte. Según indicó, esos intercambios permitieron "construir una agenda consensuada entre ambas partes, fortalecer la información y la seguridad de los usuarios y agilizar el registro de permisarios".

Uber agregó que también intercambió propuestas con ediles de distintos partidos, incluido el propio Gonzalo Sánchez, y que compareció ante la Comisión de Movilidad Urbana para explicar su posición. Por eso, cuestionó que mientras se desarrollaban esas conversaciones avanzara una iniciativa que, a su entender, "restringe" las posibilidades de conductores y pasajeros sin una evaluación suficiente de sus consecuencias.

Finalmente, la empresa pidió a Bergara que utilice las competencias del Ejecutivo departamental para promover una "instancia de diálogo" con todos los actores involucrados antes de que el proyecto siga adelante.

"Los taxistas necesitan oportunidades para generar ingresos y los usuarios, alternativas de movilidad seguras y disponibles. Las herramientas digitales pueden contribuir a ambos objetivos, bajo reglas claras", expresó.

La iniciativa también generó cuestionamientos en la oposición. Ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado advirtieron que retirar los taxis de las aplicaciones podría reducir la cantidad de vehículos disponibles y aumentar los precios para los usuarios. Cabify, por su parte, sostuvo que el proyecto vulneraría la normativa nacional vigente y adelantó que analiza posibles acciones legales ante una eventual aprobación.