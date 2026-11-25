La Armada Nacional informó este miércoles que una mujer se ahogó en la playa naturista Chihuahua , en Maldonado. Según relató el comunicado oficial, Prefectura asistió cerca del mediodía a un hombre y una mujer, que habían sido previamente retirados del agua por personas que estaban en la playa; ambos eran de nacionalidad argentina y rondaban "entre 30 y 40 años".

Las autoridades contaron que, al conocerse la emergencia, "se dispuso el despliegue de personal por vía terrestre y marítima" ; los efectivos fueron en vehículos y una lancha.

El hombre se encontraba en "buenas condiciones sanitarias", pero la mujer estaba "inconsciente". Las autoridades informaron que se realizaron "maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)" hasta la llegada de la emergencia médica Cardiomóvil. A las 14:35 horas un médico constató su fallecimiento.

La playa Chihuahua cuenta con servicio de guardavidas, pero en noviembre funciona solo los viernes, sábados y domingos. Recién a partir del 1° de diciembre el servicio se vuelve diario.

Prevención de ahogamientos: las recomendaciones del MSP

El fallecimiento vuelve a poner en primer plano las advertencias del Ministerio de Salud Pública (MSP) para evitar tragedias en el agua. Desde el organismo señalan que "la mayor parte de los ahogamientos (el 94%) ocurre en zonas no habilitadas para baños y donde no hay presencia de guardavidas".

Asimismo, el organismo advierte que "la principal causa de los siniestros de esta naturaleza, es sobreestimar las posibilidades propias y subestimar las condiciones del entorno en el momento de tomar un baño". En esa línea, remarcan que "la prevención y la educación son las únicas herramientas para disminuir la pérdida de vidas" y subrayan que "saber nadar o contar con destrezas en el agua, no es suficiente, por lo que cobra especial importancia el cuidado personal, el conocimiento del entorno y el estricto cumplimiento de las indicaciones de los guardavidas".

Bajo la premisa de que "la prevención es responsabilidad de todos y todas", el MSP difundió una serie de recomendaciones clave para quienes ingresan al agua:

Zonas habilitadas: elegir siempre sectores habilitados para baños, que se identifican por contar con puesto de guardavidas.

elegir siempre sectores habilitados para baños, que se identifican por contar con puesto de guardavidas. Corrientes: en caso de ser arrastrado, mantener la calma y la flotación sin nadar en contra; avanzar en paralelo a la costa hasta salir de su influencia o flotar con un brazo en alto —la señal internacional de auxilio— mientras se espera ayuda.

en caso de ser arrastrado, mantener la calma y la flotación sin nadar en contra; avanzar en paralelo a la costa hasta salir de su influencia o flotar con un brazo en alto —la señal internacional de auxilio— mientras se espera ayuda. Ingreso al agua: si no se conoce el lugar, verificar primero la profundidad con los pies e ingresar de pie, evitando tirarse de cabeza.

si no se conoce el lugar, verificar primero la profundidad con los pies e ingresar de pie, evitando tirarse de cabeza. Cuidado de menores: la vigilancia corresponde a los adultos a cargo, quienes deben mantener a los niños siempre al alcance de los brazos, ya que saber nadar no elimina los riesgos.

la vigilancia corresponde a los adultos a cargo, quienes deben mantener a los niños siempre al alcance de los brazos, ya que saber nadar no elimina los riesgos. Uso de inflables: evitar jugar con inflables en el agua cuando el viento sopla de tierra hacia el mar y, si uno se aleja mar adentro, nunca nadar detrás para recuperarlo.

evitar jugar con inflables en el agua cuando el viento sopla de tierra hacia el mar y, si uno se aleja mar adentro, nunca nadar detrás para recuperarlo. Cómo actuar ante una emergencia: pedir ayuda de inmediato al guardavidas sin ponerse en riesgo; mientras tanto, colaborar únicamente arrojando elementos que floten (como bidones o botellas) o de alcance (como cuerdas o ramas).

Además, es fundamental conocer y respetar el significado de la señalización en la playa: la bandera verde indica que la zona está habilitada para baños, la amarilla advierte precaución y la roja señala que no está permitido ingresar al agua. Por su parte, la bandera negra con un rayo blanco obliga a abandonar la costa por tormentas eléctricas, el banderín rojo en la orilla alerta sobre la presencia de escollos submarinos o corrientes de retorno, y la bandera roja con una cruz verde en el centro indica riesgo sanitario, como la presencia de coliformes o cianobacterias.