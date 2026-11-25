Noviembre se despedirá con temperaturas de verano y diciembre comenzará con registros térmicos todavía más elevados . Uruguay se encamina hacia un período prolongado de intenso calor, sin precipitaciones y con temperaturas que podrían alcanzar los 40 °C en el norte del litoral del país , según el pronóstico del meteorólogo Nubel Cisneros .

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En su columna de este martes en Subrayado (Canal 10), Cisneros adelantó que las condiciones del tiempo no tendrán mayores variantes durante los próximos días, salvo por un progresivo aumento de las temperaturas que se extenderá durante el fin de semana y los primeros días de diciembre.

Para este miércoles, el meteorólogo prevé máximas de entre 28 °C y 29 °C en Montevideo, mientras que en el norte del litoral los registros oscilarán entre los 34 °C y los 36 °C.

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Sin embargo, el calor se intensificará con el correr de los días. “Las temperaturas van a comenzar a superar largamente los 32, 34 grados aquí en la capital del país en los próximos días”, adelantó Cisneros, quien señaló que en el norte del litoral comenzarán a aparecer registros de entre 38 °C y 40 °C.

El pronóstico de Nubel Cisneros para el fin de semana en Montevideo

El meteorólogo también se refirió a las condiciones del tiempo que encontrarán los hinchas de Palmeiras y Estudiantes de La Plata que llegarán a Montevideo para la final de la Copa Libertadores.

“Que vengan tranquilos, que el tiempo va a acompañar”, aseguró Cisneros, aunque advirtió que el sábado será una jornada de mucho calor y recomendó prestar especial atención a la hidratación.

Las condiciones se mantendrán durante el domingo, por lo que la capital uruguaya tendrá dos jornadas consecutivas de intenso calor y sin precipitaciones.

Cisneros adelantó un episodio de fuertes tormentas

Consultado sobre cómo comenzará diciembre, Cisneros fue contundente: “Con calor, mucho calor y no se avizoran lluvias”.

De acuerdo con las tendencias meteorológicas actuales, las precipitaciones recién podrían regresar al territorio uruguayo entre el 7 y el 8 de diciembre.

“Vamos a tener como ocho o diez días de calor intenso y esto va a desencadenar en un episodio de tormentas fuerte”, adelantó el meteorólogo.

De todas formas, aclaró que todavía faltan varios días para ese eventual episodio de inestabilidad atmosférica y que el pronóstico podría experimentar modificaciones.

“Estamos lejos del evento, pero por ahora las tendencias están marcando eso”, explicó.

Las dos advertencias de Nubel Cisneros ante el intenso calor

Más allá de las elevadas temperaturas, Cisneros manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener un período tan prolongado sin precipitaciones en algunas zonas del territorio nacional.

Además de advertir sobre el riesgo de sufrir golpes de calor, el meteorólogo señaló que las condiciones favorecerán un rápido incremento del riesgo de incendios forestales.

“Hay zonas en el país que les falta agua. Ya estamos en un déficit de agua importante en algunas zonas del país”, sostuvo.

La ausencia de precipitaciones y las elevadas temperaturas podrían agravar esa situación durante los próximos días.

En contrapartida, Cisneros llamó la atención sobre las abundantes precipitaciones que se están registrando en la cuenca media y alta del río Uruguay, donde los acumulados de lluvia superan incluso los 400 milímetros en algunos sectores.