Aunque gran parte de la temporada turística estival ya está definida, las turbulencias recientes en los países vecinos pueden influir en quienes todavía no tomaron una decisión, según el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) .

El reporte señala que un "riesgo país" de Argentina por encima de los 1.000 puntos básicos y la caída abrupta de la moneda brasileña tras la reelección de Lula da Silva representan malas noticias para el turismo receptivo uruguayo.

Según la evolución de los precios medidos en dólares entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026 (base 100 en noviembre de 2025) que presenta el informe, Brasil se encareció en dólares durante el primer semestre, luego se estabilizó y en noviembre se abarató súbitamente tras el triunfo de Lula, quedando 3% más barato en dólares que hace un año.

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En contraste, Argentina acumuló un fuerte encarecimiento en los últimos 12 meses y está 17% más cara que un año atrás , aunque el documento indica que en los últimos días se registró una incipiente disparada del dólar "contado con liqui" —el más afín a un mercado sin restricciones— que, si se profundiza, podría derivar en un cierto abaratamiento en dólares ya insinuado.

Observatorio de Coyuntura Económica de UCU

Por su parte, el informe detalla que Uruguay se abarató en marzo a raíz de la flexibilización de la política monetaria y posteriormente mostró una ligera tendencia a volverse más caro, situándose en noviembre 3% más caro en dólares que un año antes.

En términos de precios, el Observatorio de la Coyuntura Económica de la UCU señala que Uruguay está mejor posicionado que Argentina en comparación con la víspera de la temporada pasada, pero peor situado frente a Brasil.

El contraste más extremo se da entre los dos vecinos, donde Brasil se abarató considerablemente frente a Argentina y se volvió un destino turístico aún más atractivo que en la temporada anterior, lo que puede llevar a que argentinos "sobrevuelen" Uruguay hacia las playas norteñas.

El documento añade que las decisiones sobre dónde hacer turismo no dependen solo de los precios, sino también de la situación económica, el desempeño del empleo y los salarios de las familias, y la suerte tenida con las inversiones financieras. En el caso de Argentina, el informe advierte que un "riesgo país" elevado junto con fuertes pérdidas en precios de bonos y acciones puede provocar un "efecto riqueza" con impacto negativo.