Tras conquistar la Copa Sudamericana, toda la atención en Boca Juniors está puesta en la evolución física de Leandro Paredes . El capitán xeneize encendió las alarmas en Colombia al sufrir un desmayo en medio de los festejos, episodio que obligó a asistirlo en un centro médico de Barranquilla por un cuadro de golpe de calor y deshidratación severa.

El volante debió salir en el segundo tiempo por el intenso calor y humedad, y mientras brindaba una nota luego de conseguir el título, se desmayó en vivo justo cuando salía por TV.

De regreso en el país, el cuerpo médico del club activó un protocolo de monitoreo riguroso para definir si el mediocampista podrá estar presente en el cruce de octavos de final del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia de este miércoles.

Como parte de este seguimiento, Paredes se sometió este martes por la mañana a análisis de sangre en el predio de Ezeiza, antes de sumarse a los entrenamientos, y en las próximas horas completará una serie de estudios complementarios para confirmar que sus parámetros estén totalmente estabilizados.

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Un seguimiento especial a Leandro Paredes

Pese a la cautela profesional, los primeros indicios son positivos: Leandro Paredes ya había mostrado una clara mejoría en el cierre de las celebraciones y el lunes completó a la par del grupo los trabajos regenerativos destinados a los titulares de la final que habían ganado en Barranquilla.

Mientras los médicos aguardan los resultados finales para darle el alta competitiva, la postura del jugador es firme: quiere estar ante Independiente Rivadavia en un partido a todo o nada este miércoles, y liderar al equipo en el arranque de los playoffs.

Por su parte, el entrenador Rodolfo Arruabarrena planea poner en cancha una base mayoritariamente titular, aunque el armado definitivo de la oncena dependerá del aval médico que reciba su capitán.