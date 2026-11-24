En una entrevista concedida a The Athletic, el suplemento deportivo de The New York Times, el defensor uruguayo Ronald Araujo reveló que contó con el respaldo inmediato de Luis Suárez y Darwin Núñez tras concretar su llegada a Liverpool. El zaguero, cedido por Barcelona con una opción de compra no obligatoria de 55 millones de euros (US$ 60 millones), atraviesa un gran presente en Anfield bajo las órdenes de Andoni Iraola.

“Tengo una muy buena relación con Darwin y Luis. Suárez es un ejemplo a seguir para mí y alguien que siempre está ahí para mí. Darwin es uno de mis mejores amigos. Hablamos mucho sobre cosas de Liverpool y cómo es la vida aquí”, confesó Araujo en diálogo con The Athletic, destacando el consejo de ambos exdelanteros reds, quienes le aseguraron que había tomado la decisión correcta.

Sobre su adaptación, el futbolista valoró la exigencia del fútbol británico: “Desde que llegué a Liverpool, todos me trataron como a uno más. Me lo pusieron todo mucho más fácil: mis compañeros, el cuerpo técnico y también los aficionados. Les estoy muy agradecido por el cariño que me demuestran”. Y agregó: “La Premier League es más dinámica y física que LaLiga de España. Los partidos son complicados, independientemente de la posición del rival en la tabla. Siempre estás corriendo durante los 90 minutos, pero personalmente creo que eso me ayuda. Estoy muy contento con esta experiencia”.

Consultado por su estilo aguerrido -como cuando metió la cabeza al ras del suelo ante Maxim De Cuyper, de Brighton & Hove Albion-, Ronald Araujo explicó: “Vivo los partidos con tanta intensidad que no pienso en ningún riesgo. Para mí, simplemente fue una oportunidad. Estaba en el suelo, así que aproveché para cabecear el balón. No me asusta. Siempre afronto los partidos de esa manera e intento darlo todo”.

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Atribuyó esa mentalidad a sus orígenes: “Mi forma de jugar está casi con toda seguridad ligada a mi infancia. Cuando era pequeño, siempre competía contra jugadores mayores en mi ciudad. A los 13 años, debuté en el fútbol profesional. Desde muy joven, tuve que aprender a ser valiente y a luchar con esa garra. Mucho de ello también viene de mis padres, de ver cómo vivieron sus vidas. De cómo trabajaron, de cómo lo dieron todo”.

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En la misma charla con el medio estadounidense, recordó la pausa que tomó en 2025 por salud mental tras ser expulsado ante el Chelsea: “No me había dado cuenta de que ya había pasado un año. Pero me siento genial. Ahora que ha pasado un año, puedo confirmar que fue una de las mejores decisiones de mi vida tomarme un descanso, porque era justo lo que necesitaba”.

También detalló su recuperación: “Reconocer que algo me pasaba, que no estaba bien. ¿Qué me ayudó a superarlo? Muchas cosas. El apoyo de mis amigos, mi familia, mi fe cristiana y buscar ayuda profesional. Esos han sido los pilares fundamentales para volver a sentirme bien y ver la vida con otros ojos. Quizás no se trata tanto del trabajo o del fútbol, sino de reconocer que hay una persona más allá del fútbol”.

“He aprendido a cuidarme mejor a nivel personal. He cambiado muchas cosas. También he aprendido a relativizar mucho más las cosas. Ahora disfruto haciendo lo que más me gusta, disfruto del tiempo con mi familia y vivo feliz. Sin duda, mucho de lo que sucede fuera del campo se refleja en él”, añadió.

Ronald Araujo Foto: Branislav Racko/AFP

Y celebró el impacto de su testimonio: “Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo. Jugadores profesionales me han contado que habían pasado por situaciones similares, pero que quizás no tuvieron el valor de hablar. Y también gente común en su vida cotidiana. Si mi testimonio ha ayudado a una o más personas, ya me doy por satisfecho. También creo que es algo que debe tomarse mucho más en serio a nivel mundial, porque hay muchísimas personas que sufren problemas de salud mental. Necesitamos abordarlo con más naturalidad”.

Por último, evitó adelantar qué pasará al finalizar su cesión: “Creo que aún es muy pronto para hablar de eso. Intento vivir el día a día, disfrutar y hacer lo que más me gusta. Todavía queda mucho camino por recorrer y no depende de una sola persona; depende de mucha gente. Así que tenemos que esperar y, cuando llegue el momento, tomar la decisión que sea necesaria”.