El entrenador Alejandro Cappuccio y el delantero Emiliano Rodríguez explicaron cuáles fueron las claves para que Cerro se salvara del descenso esta temporada en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

Cerro aseguró su continuidad en la Primera División del fútbol uruguayo tras imponerse ante Deportivo Maldonado y Nacional en las dos últimas fechas del Torneo Clausura, cerrando esta competencia en la quinta posición y sumando 33 puntos desde la llegada de Cappuccio al banco villero, cuando estaba igualado con Wanderers y a 6 unidades de Danubio en la tabla del Descenso.

Con el correr de las fechas y la apertura del período de pases de mitad de año, la llegada de refuerzos puntuales como Rodríguez permitió consolidar un equipo sólido que permitió al albiceleste mantener la categoría.

Uno de los puntos centrales de la remontada albiceleste, de acuerdo a Cappuccio, radicó en la gestión de las características individuales del plantel y la adaptación del esquema de juego.

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Tras sufrir la baja por lesión de Augusto Cambón —quien había convertido cuatro goles en cinco partidos en el inicio del Clausura—, el ataque encontró respuestas en Bruno Morales y en Emiliano Rodríguez, a quien Cappuccio contactó directamente cuando el atacante militaba en el Londrina de Brasil.

"Estaba muy mal en la tabla, había que sumar mucho y confiaban en mí para intentar salvarlo. Una vez que se abriera el período de pases se iba a poder traer algunos jugadores y pudimos incorporar a algunos como Emiliano, que para nosotros era clave porque hay muy pocos nueve con el juego aéreo que él tiene, zurdo, pero que puede enganchar para cualquiera de los dos lados", explicó el DT.

Para concretar el retorno del delantero al medio local, el entrenador mantuvo una conversación telefónica de 40 minutos en la que le expuso la propuesta futbolística y le garantizó continuidad, un aspecto determinante para Rodríguez tras su pasaje por el fútbol brasileño y su deseo de regresar a Uruguay para estar más cerca de su hijo de 4 años.

Esteban Ostojich y Agustín Rogel en el gol de Cerro de Juan Cruz Guasone Foto: Dante Fernández/Focouy

"Me dijo el estilo de juego de él, que era un equipo que siempre buscaba el arco rival y que tenía un sistema definido. Lo que me gustó fue que me haya llamado y que haya sido sincero. Yo lo que necesitaba era continuidad porque no venía jugando, me dijo que iba a ser titular y me convenció", señaló Rodríguez.

Otro ajuste táctico señalado por el cuerpo técnico fue la reubicación de Brahian Alemán. Si bien el volante inició el ciclo jugando como interior en un esquema 1-4-3-3 antes del receso, Cappuccio decidió adelantarlo a una función ofensiva con menor desgaste en el retroceso para preservar su precisión en el pase y la pelota quieta. "Es el jugador con mejor pegada que yo dirigí", valoró el técnico.

La recta final y la gestión de la presión antes del cierre

El desenlace del campeonato obligó a Cerro a disputar las últimas dos jornadas sin margen de error. Luego de dejar puntos ante Wanderers, Central Español y Cerro Largo —equipo que terminó descendiendo—, el plantel debió afrontar dos encuentros decisivos como Deportivo Maldonado de visitante y como local en el Estadio Luis Tróccoli frente a Nacional.

"Esperábamos salvarnos antes, pero tuvimos un par de traspiés con Wanderers y con Central Español, más el empate de Cerro Largo, que nos obligó a sumar los seis puntos para ver si íbamos a una final. En realidad nunca identificamos a Cerro Largo como un posible descendido. La categoría y el talento de los jugadores hizo que se pudieran lograr estos seis puntos que eran los más inesperados", analizó Cappuccio.

Desde el vestuario, Rodríguez describió un semestre marcado por la exigencia constante de la tabla del Descenso, donde la convivencia entre futbolistas de trayectoria y juveniles resultó determinante para sostener la calma en los momentos adversos.

"Desde que llegué en julio hasta el día después del partido con Nacional siempre fue nervio, uno no está tranquilo cuando pelea el descenso. Tenemos un excelente grupo con jugadores experientes y muchos jóvenes, pero estábamos todos unidos y los más grandes siempre nos transmitían tranquilidad", indicó el delantero.

Respecto al encuentro definitorio ante Nacional en el Tróccoli, el atacante recordó el impacto de convertir el segundo tanto tras haber desperdiciado una ocasión minutos antes: "Cuando hice el segundo gol ya me sentí salvado. Cinco minutos antes tuve un mano a mano con el golero que erré, pero sabía que me iba a quedar otra oportunidad. Cuando recibí esa pelota ya tenía en la cabeza girar y pegar al arco".

Consultados sobre qué tiene Cerro para salvarse del descenso cerca del final de la temporada año tras año, Cappuccio explicó: "El jugador que pasa por Cerro se termina yendo queriendo a Cerro, se identifica mucho. Eso es lo que se ve en cada equipo. Hay una pertenencia que se va logrando de a poco que es espectacular. Pocos equipos tienen un barrio atrás tan grande y con tanta gente. Nosotros al principio cuando vinimos estaba yendo realmente poca gente y nos propusimos generar emociones de adentro hacia afuera. Los jugadores la generaron y eso hizo ilusionar a la gente, y ellos respondieron".

La promesa en la Fortaleza y el futuro de ambos protagonistas

La promesa de los jugadores y funcionarios de Cerro tras salvarse del descenso

Con la permanencia consumada, el plantel cumplió una promesa interna acordada por los referentes del vestuario. Este lunes los futbolistas se juntaron en el Tróccoli en la mañana y luego recorrieron a pie los casi cuatro kilómetros que separan el estadio de la Fortaleza del Cerro, acompañados por funcionarios y algunos hinchas del club.

Cappuccio optó por permanecer en el estadio junto al cuerpo técnico —integrado también por el asistente José Luis Tancredi, a quien el entrenador destacó por su conocimiento interno de la institución— para ceder el protagonismo exclusivamente a los jugadores.

De cara a la temporada 2027, tanto el entrenador como el futbolista mantienen escenarios abiertos respecto a sus próximos destinos profesionales. "La vida me ha dado cosas espectaculares, pero también un par de golpes por pensar en el futuro, así que voy a disfrutar el hoy y mañana se verá", expresó Cappuccio, mientras que Rodríguez dio por culminado su ciclo en el villero.

"Vine para ayudar a salvar a Cerro del descenso y creo que cumplí. Me voy tranquilo conmigo mismo y con el club. Ahora quiero ir a otro equipo; no le cierro la puerta a ningún club y me encantaría jugar en un grande", sentenció el atacante.