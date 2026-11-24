Peñarol fue sancionado con una multa económica por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) por un incidente ocurrido en el partido ante Cerro Largo , disputado el pasado jueves en el Campeón del Siglo , al que el carbonero volvió con su gente para e l Torneo Clausura luego de casi tres meses.

De acuerdo al último reporte de la Comisión Disciplinaria, Peñarol fue multado con 100 Unidades Reajustables (unos $ 194.897 ) por la "responsabilidad objetiva de los clubes". El documento no aclara qué infracción cometió, solo que el club era pasible de una multa de acuerdo al Código Disciplinario.

Fuentes de la AUF confirmaron a Referí que esta nueva sanción se debió a que en la previa del partido ante Cerro Largo un hincha carbonero intentó pasar al Campeón del Siglo "por encima de los molinetes" de acceso y "le pegó a dos policías ".

Los efectivos terminaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Policial. El parcial fue detenido en el lugar , aunque las fuentes de AUF desconocen si fue procesado.

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Peñarol no jugaba en el Campeón del Siglo por el Torneo Clausura desde la fecha 4, el 30 de agosto, en la derrota clásica 1-0 contra Nacional.

Debido a los incidentes que ocurrieron en las tribunas en aquel encuentro la AUF cerró las puertas del estadio carbonero por cuatro partidos, que el club debió jugar sin su público en otros recintos, y fue multado con 150 UR ($ 288.516 con el valor de la UR de setiembre).

Durante esos tres meses el club solo disputó un partido en su cancha y con su gente, ante Montevideo City Torque por la fase 2 de la Copa AUF Uruguay. En aquel encuentro, disputado el 27 de octubre, el manya perdió 2-0 y recibió otra sanción de 30 UR (unos $ 58.469) por lanzar bengalas, petacas y botellas al campo de juego.

Esto significa que en los últimos tres partidos que Peñarol disputó en el Campeón del Siglo acumuló 280 UR en sanciones, lo que equivale a $ 541.882 –considerando el valor de la UR en setiembre para la sanción del clásico–, o unos US$ 13.649.