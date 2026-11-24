El ministro del Interior, Carlos Negro , envió una carta a los presidentes de Peñarol, Ignacio Ruglio, y Nacional, Ricardo Vairo , en el marco de la final de la Copa Libertadores Palmeiras vs Estudiantes de La Plata del próximo sábado en el Estadio Centenario, a raíz del vínculo de sus hinchadas con las de los equipos finalistas, de las que llegaran miles de aficionados a Montevideo.

En ese sentido, el ministro Negro le envió una carta a Ruglio y Vairo para hacerles una solicitud.

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo y Enrique Campos, Peñarol, Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio

La nota a la que accedió Referí señala que el ministro “desea recordar lo conversado en la reunión mantenidas con los presidentes y los encargados de seguridad de vuestros clubes, Club Nacional de Football y Club Atlético Peñarol, en el marco de la planificación del operativo de seguridad para la Final de la Copa Libertadores 2026”.

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Hinchas de Peñarol acompañando a los de Estudiantes en el Franzini

Además, señala puntos que se trataron en esa reunión. “Durante dicho encuentro se repasaron las definiciones adoptadas tanto por parte de nuestro equipo de trabajo como las que se adoptaron en coordinación con AUF y CONMEBOL, entre ellas las relativas a la concurrencia de público uruguayo a dicha final y la participación de las hinchadas. También se trasladaron los distintos detalles que forman parte de un operativo integral que contempla distintas líneas de trabajo, incluso las que tienen que ver con la atención, vigilancia y posible inspección en las instalaciones de ambos clubes”.

Barras de Nacional y de Palmeiras Instagram

Luego se recuerda uno de los asuntos tratados. “En este marco, se solicitó a ambas instituciones no participar directamente en la organización de eventos ni disponer del uso de sus instalaciones por parte de las hinchadas de los clubes involucrados en la final y de las propias de los clubes uruguayos, salvo en aquellas acciones que sean expresamente coordinadas con la CONMEBOL, en su calidad de entidad organizadora de la competición”.

El trofeo de la Copa Libertadores en Montevideo

“El Ministerio del Interior y la Policía Nacional continúan trabajando para que esta instancia, y el deporte en general, sean espacios de encuentro, respeto y convivencia para toda la sociedad y agradece la colaboración y buena disposición de todos, en especial de la AUF, el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional de Football”, dice la nota firmada por el ministro Carlos Negro.