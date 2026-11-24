Gimnasia y Esgrima de La Plata venció 4-2 a Newell's Old Boys en el alargue y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina , en un encuentro que tuvo a un exjugador de Peñarol como protagonista inesperado, e involuntario, para definir el partido: Franco Escobar.

El partido, disputado este lunes por la noche en el Estadio Juan Zerillo de Gimnasia, tuvo de todo. Lo arrancó ganando el lobo con un gol de Ignacio Fernández a los 18 minutos, tras una gran asistencia de taco de Lucas Janson, y en el arranque del segundo tiempo Walter Mazzanti lo empató de penal.

A los 73 Ignacio Miramón volvió a poner en ventaja al locatario con un golazo, pero siete minutos después Mazzanti, con otro penal, colocó nuevamente el empate y llevó el partido a la prórroga.

El encuentro comenzó a inclinarse definitivamente para Gimnasia a los 97 , cuando el juez Nicolás Ramírez expulsó por doble amarilla a Jerónimo Russo tras cometer una falta cerca del área.

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Antes del tiro libre, el técnico lepra Darío Kudelka mandó a la cancha a Franco Escobar para ocupar el lugar dejado por Russo en el lateral izquierdo. El ex Peñarol corrió a meterse en el área, y tuvo la poca fortuna de cabecear hacia su propio arco el disparo que sacó Ignacio Fernández, decretando el 3-2 a favor de Gimnasia.

¡EL MOMENTO QUE CAMBIÓ EL PARTIDO!



Jerónimo Russo vio la segunda amarilla y roja por esta infracción



Franco Escobar ingresó por Mazzantti



El propio Escobar marcó en contra (luego de un tiro libre de Nacho Fernández) para el 3-2 parcial de Gimnasia a Newell’s pic.twitter.com/PU3eVmqh0S — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

Escobar, que llegó al conjunto rosarino a mediados de 2026 tras jugar el primer semestre en Peñarol, tardó solo 22 segundos en cancha para convertir ese gol en contra: según mostró la televisación, ingresó en el minuto 97:48 y convirtió el tanto a los 98:10.

Las cosas no pararon de empeorar para Newell's, que cuatro minutos después se quedó con nueve por la expulsión de Martín Ortega, también por doble amarilla, esta vez por pegarle un pelotazo a Fernández luego de que Ramírez cobrara una falta contra el volante del lobo.

A los 113 Matías Melluso liquidó el partido tras aprovechar un error en salida del equipo de Rosario, que tuvo entre sus jugadores a los uruguayos Matías Coccaro e Ignacio Ramírez.

Enzo Ramírez fue titular en Gimnasia, que espera rival en cuartos entre el ganador de la llave de octavos de final entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia.