Cruzeiro inició conversaciones con Flamengo para contratar en forma definitiva al lateral izquierdo Matías Viña , cedido a préstamo al club de Belo Horizonte hasta fines de 2026. El uruguayo convenció al cuerpo técnico desde que llegó a la Toca da Raposa, y la directiva busca un acuerdo para retenerlo en el plantel tras el vencimiento del vínculo actual.

Viña arribó a este club en setiembre, en el último día del mercado de pases, luego de un paso sin brillo por River Plate de Argentina.

En el club argentino disputó 14 partidos, sin marcar goles ni dar asistencias, y su préstamo finalizó de manera anticipada mediante el pago de una multa.

Es que River Plate, por decisión del Chacho Coudet, quien era el técnico de entonces, decidió apartarlo a él y a otros jugadores -entre ellos, Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022 y quien hoy defiende a Peñarol-, porque no los tendría en cuenta. Todos fueron arreglando sus situaciones con otras instituciones, y Viña fue el último que lo hizo cuando terminaba el período de pases en Brasil.

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Cruzeiro le devolvió el fútbol y las ganas a Matías Viña

En Cruzeiro, Matías Viña encontró espacio en medio de las dificultades de Gabriel Rojas, contratado en 2026 para reemplazar a Kaiki, quien fue transferido a Como de Italia.

Hasta el momento, el lateral uruguayo disputó seis partidos con Cruzeiro. El contrato de préstamo prevé una opción de compra fijada en 4,5 millones de euros, cerca de US$ 4,9 millones.

Viña pertenece a Flamengo desde 2024, pero no logró afianzarse como titular en el conjunto carioca, donde enfrentó la competencia de Ayrton Lucas y, posteriormente, de Alex Sandro. Con menos minutos durante el ciclo del entonces entrenador Filipe Luís, terminó siendo cedido a River Plate.