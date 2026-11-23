A pedido de la fiscalía de Lavado de activos, que indaga el caso Conexión Ganadera , la Justicia de Crimen Organizado, resolvió prorrogarle las medidas cautelares vigentes de prisión domiciliaria nocturna al titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez, hasta el 18 de marzo de 2027.

La decisión tomada por la jueza Diovanet Olivera se fundó en el pedido de la fiscalía de Lavado, a cargo de Enrique Rodríguez, debido a que existe una nueva denuncia contra Rodríguez sobre maniobras relacionadas con el endeudamiento bancario de Pasfer que fue denunciada por el banco Nación de Argentina , que tiene sucursal en Uruguay.

El defensor de Rodríguez, Rodrigo Rey, accedió a la nueva prórroga dispuesta por la justicia debido a que había sido él quien pidió que se investigara la nueva denuncia.

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Rodríguez ya había sido imputado con prisión en marzo de este año por un delito de apropiación indebida y falsificación ideológica , y en junio se le sumaron tres nuevos delitos de apropiación indebida vinculados a ganado que estaba sujeto a fideicomisos garantizados por los bancos BROU, BBVA y Scotiabank.

Rey dijo a El Observador que está dispuesto a una negociación con la fiscalía aunque cree que los delitos que se le imputaron a su cliente son dudosos. "Estamos abiertos a buscar soluciones alternativas al juicio, aunque estamos confiados también en su inocencia y la irrelevancia penal de las maniobras de endeudamiento; y que podríamos cómodamente discutirlo en la vía ordinaria. La decisión no se va a tomar este año, y dependerá de algunos elementos que podrían diligenciarse antes o inmediatamente después de la feria".

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Pasfer, el ganado y los bancos

Pasfer figura como tomador de ganado de Conexión Ganadera y según alegó el propio Rodríguez firmó esos contratos porque así se lo pidió en su momento Gustavo Basso. Él alega que no le explicó de que se trataba pero como le daba adelantos de dinero no le preguntó.

Cuando pidió la prisión de Rodrgíuez, el fiscal Enrique Rodríguez se refirió a que se venían investigando transferencias de Conexión Ganadera a Pasfer por US$ 6 millones. Además mencionó que según las declaraciones juradas de Pasfer debía tener 12.860 animales en las 12 mil hectáreas de campo en Treinta y Tres. A su vez, de ese ganado 5.868 animales eran de inversores de Conexión Ganadera pero cuando el Ministerio de Ganadería realizó una inspección en el campo en febrero de 2025 se encontró con que había 822.

"Faltaba prácticamente la totalidad", dijo la fiscal Graña y señaló que Rodríguez declaró que "no verificaba que el ganado ingresara al campo". Señaló que el monto de las inversiones por los contratos firmados por Rodríguez fue de US$ 4.098.253.

De ahí que la fiscalía alegó que Rodríguez se apropió de los animales en provecho propio o de terceros y actuó impidiendo conocer la ubicación de ese ganado.

En la audiencia de junio, en tanto se mencionó que Rodríguez tenía en total 7.389 vacunos cuya propiedad había transferido al BROU (3.740), BBVA (1.499) y Scotiabank (2.210) por fideicomisos de garantía a raíz de deudas que contrajo con esas instituciones: US$ 1.898.043 con BROU, US$ 755.481 con el BBVA y US$ 903.908 con Scotiabank, de la cual se encuentra vencida la suma de US$ 392 mil.

La fiscalía indicó que una gran mayoría de ese ganado "no se encontró a disposición de los fideicomisos ya que desapareció, se dispuso de él en perjuicio de sus beneficiarios", los bancos.

Según información del SNIG, al 14 de marzo de 2025 había un faltante de 7.316 cabezas de ganado de los cuales no hay explicación sobre su paradero, dijo el fiscal que afirmó al realizarse el conteo en los campos se contabilizó pco mas de 70 animales pertenecientes a los fideicomisos.