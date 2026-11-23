Cumplir 18 años establece una frontera jurídica, no neurobiológica. La psicología del desarrollo y la neurociencia muestran que durante la adolescencia tardía y la adultez emergente continúan procesos de maduración relacionados con la planificación, el control de impulsos, la regulación emocional y la evaluación de consecuencias. Estos procesos pueden prolongarse durante la veintena y presentan importantes diferencias individuales.

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Esto no elimina la responsabilidad penal. Comprender que una conducta está prohibida y disponer de recursos para inhibirla en situaciones de intensa emoción, frustración o presión grupal son capacidades relacionadas, pero diferentes.

La neuroplasticidad permite modificar comportamientos mediante experiencias y aprendizajes. No existen garantías de rehabilitación, pero sí fundamentos científicos para desarrollar intervenciones especializadas que favorezcan la autorregulación, la adquisición de habilidades y la reintegración social.

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La neurociencia permite fundamentar políticas sensibles al desarrollo, pero no ofrece pruebas individuales suficientemente validadas para determinar la responsabilidad penal a partir del grado de maduración cerebral ni establece una edad universal de madurez neuropsicológica.

Los riesgos del encarcelamiento adulto

A estos fundamentos se agrega una consideración particularmente relevante para Uruguay: las condiciones del sistema penitenciario.

El hacinamiento, la violencia intracarcelaria y las limitaciones de las oportunidades educativas y de rehabilitación constituyen factores de riesgo que deben considerarse al decidir el destino institucional de jóvenes de 18 y 19 años.

La exposición a ambientes caracterizados por violencia, intimidación y relaciones coercitivas puede reforzar comportamientos que precisamente se pretende modificar. Desde la psicología del aprendizaje, sabemos que las experiencias, las consecuencias de las conductas y los modelos presentes en el ambiente influyen sobre los comportamientos futuros.

Por tanto, la evaluación de alternativas especializadas no debería limitarse a exigir evidencia sobre sus posibles beneficios. También debe considerar los riesgos asociados a la incorporación de estos jóvenes al sistema penitenciario adulto.

Una propuesta institucional

Parece oportuno y necesario establecer un régimen institucional especializado para jóvenes adultos, que evite tanto su convivencia indiscriminada con adolescentes menores de edad como su incorporación automática al sistema penitenciario adulto.

La propuesta comprende dos situaciones diferentes:

Jóvenes que cometieron infracciones antes de cumplir 18 años y continúan cumpliendo medidas socioeducativas después de alcanzar la mayoría de edad.

Jóvenes que cometen delitos después de cumplir 18 años y antes de alcanzar los 20, para quienes podría contemplarse judicialmente un régimen penal especializado.

Para el primer grupo, se propone establecer establecimientos o unidades diferenciadas dentro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), preservando la naturaleza socioeducativa de las medidas originalmente impuestas.

Para el segundo grupo, sería necesario definir legislativamente las condiciones de acceso al régimen especializado y las competencias institucionales correspondientes. Ello podría requerir ampliar las atribuciones del INISA o crear una estructura específica para jóvenes adultos.

En ambos casos, los establecimientos deberían contar con separación física y funcional respecto de los adolescentes menores de edad, evaluación individualizada de riesgos y necesidades, personal especialmente capacitado, programas educativos y laborales, intervención psicológica, protocolos de seguridad y evaluación independiente de resultados.

La especialización no consiste simplemente en separar poblaciones o modificar la denominación de los establecimientos. Requiere profesionales idóneos, recursos suficientes, intervenciones fundamentadas y resultados verificables.

Edad de ingreso y permanencia

La propuesta distingue entre la edad de acceso al régimen y la edad máxima de permanencia. Para quienes cometen delitos siendo ya mayores de edad, se plantea inicialmente considerar su aplicación a infracciones cometidas a los 18 o 19 años.

Sin embargo, cumplir 20 años no debería determinar automáticamente la interrupción de una intervención especializada. La definición de una edad máxima de permanencia requiere criterios legislativos explícitos, evaluación de las necesidades individuales, condiciones de seguridad y mecanismos de revisión judicial. No puede deducirse directamente de una supuesta edad de maduración cerebral.

Las experiencias internacionales muestran que existen alternativas. Alemania permite aplicar el derecho penal juvenil a determinados jóvenes de 18 a 20 años, mientras que Países Bajos contempla esa posibilidad hasta antes de cumplir 23 años.

Estos antecedentes no demuestran por sí mismos la superioridad de un modelo, pero permiten considerar opciones institucionales distintas del encarcelamiento adulto convencional.

Responsabilidad penal y garantías

La propuesta no implica una reducción general de penas ni la eliminación de la responsabilidad penal. Su objeto es considerar modalidades especializadas de ejecución e intervención, compatibles con las exigencias de seguridad y las garantías judiciales.

Cuando una persona cumple una medida por una infracción cometida durante la adolescencia, alcanzar la mayoría de edad no debería modificar automáticamente la naturaleza jurídica de esa medida.

Si posteriormente comete un delito como adulto, corresponde resolver judicialmente la coordinación y modalidad de ejecución de las medidas concurrentes, preservando las garantías correspondientes.

El proyecto impulsado por el diputado Pablo Abdala, aprobado en la Cámara de Representantes, aborda aspectos específicos de esta concurrencia. La presente propuesta tiene un alcance diferente y más amplio: considerar una respuesta penal e institucional especializada para jóvenes adultos, incluso cuando el delito haya sido cometido después de alcanzar la mayoría de edad.

Su implementación requeriría adecuaciones normativas, definición de competencias institucionales y judiciales, previsiones presupuestales y mecanismos independientes de evaluación.

Consideración final

La seguridad, la responsabilidad penal y la intervención socioeducativa no son objetivos excluyentes.

La privación de libertad puede ser necesaria. Pero también importa qué sucede durante su cumplimiento, qué comportamientos favorece el ambiente institucional y en qué condiciones regresará esa persona a la sociedad.

Cumplir 18 años modifica la condición jurídica de una persona. No completa su desarrollo cerebral ni extingue sus posibilidades de aprendizaje y cambio. Una política penal responsable debería considerar tanto esas características del desarrollo como los riesgos de las condiciones de privación de libertad y las posibilidades de ofrecer respuestas institucionales diferenciadas.