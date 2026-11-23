La última proyección de la supercomputadora de Opta sobre la UEFA Champions League 2026-27 arrojó una conclusión tan llamativa como contradictoria para Real Madrid de Federico Valverde : el conjunto blanco aparece como el equipo más sólido y fiable de toda la fase de liga, pero ni siquiera integra el Top-5 de principales candidatos a levantar la Orejona.

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El presente futbolístico muestra a Paris Saint-Germain y a Real Madrid compartiendo lo más alto de la tabla general con 12 puntos y puntaje ideal tras las primeras cuatro jornadas.

Sin embargo, cuando el algoritmo simula el desenlace completo del torneo y las series eliminatorias, el escenario cambia de forma drástica para la Casa Blanca.

De acuerdo con el modelo estadístico, el máximo aspirante al título es Arsenal . Aunque los ingleses marchan terceros en la clasificación actual con 10 unidades, la simulación les otorga un 21,05% de probabilidades de coronarse campeones.

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Por encima del elenco español también se ubican Bayern Múnich (16,62%), el propio Paris Saint-Germain (13,26%) y Barcelona (11,36%).

La paradoja merengue

El análisis de Opta proyecta que Real Madrid finalizará la fase de liga como líder absoluto con un promedio estimado de 19,86 puntos, la cifra más elevada de toda la competición.

Además, le asigna un contundente 99,06% de chances de avanzar a los octavos de final y un 96,55% de culminar dentro de los ocho mejores para evitar la ronda de playoff previo.

No obstante, esa confianza estadística se diluye por completo cuando el modelo ingresa en la etapa de eliminación directa.

En la carrera por el trofeo, Real Madrid cae hasta la sexta posición de favoritos con apenas un 8,61% de posibilidades de consagración.

De este modo, la supercomputadora augura un dominio contundente del equipo de Federico Valverde en la etapa regular, pero duda de su peso específico cuando comiencen los cruces a ida y vuelta decisivos.