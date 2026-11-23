Giorgian De Arrascaeta sigue agigantando su leyenda en el fútbol sudamericano. Con el empate 1-1 del pasado sábado ante Palmeiras en condición de visitante, Flamengo aseguró una nueva corona y el media punta uruguayo se convirtió oficialmente en el futbolista extranjero con más títulos en la historia del Brasileirao.

Tras las conquistas de 2019, 2020 y 2025, esta cuarta consagración en 2026 le permitió al futbolista de la selección uruguaya superar la marca de tres campeonatos que ostentaba el defensor paraguayo Gustavo Gómez, todos con Palmeiras.

De este modo, Giorgian De Arrascaeta quedó en lo más alto del podio entre los futbolistas foráneos que disputaron la máxima categoría del fútbol de Brasil.

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El impacto de su logro trasciende las fronteras y lo ubica en la mesa chica de los grandes ídolos locales.

Al sumar su cuarto trofeo de Primera división, De Arrascaeta escaló hasta el tercer escalón de los jugadores más ganadores en la historia de la liga brasileña, igualando nada menos que a Zico, máximo referente histórico del club carioca.

Ahora, el uruguayo tiene en la mira a leyendas absolutas como Pelé, Lima y Pepe, quienes lideran el registro general con seis títulos cada uno.

Este nuevo éxito reafirma su lugar privilegiado en el Mengao.

Con 19 vueltas olímpicas acumuladas en la institución, De Arrascaeta comparte junto a Bruno Henrique el trono como el futbolista más laureado de toda la historia de Flamengo, un estatus de leyenda viviente que el club ya había reconocido la semana pasada al inaugurar un busto en su honor dentro de su predio de concentración.