Deportivo Táchira anunció el pasado sábado la renovación de contrato de su entrenador, el uruguayo Álvaro “Chino” Recoba , quien seguirá al frente del principal equipo aurinegro de Venezuela hasta fines de 2027.

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El anuncio se hizo en la previa del clásico que le ganaron por 2-1 a Caracas FC por la sexta y última fecha de la Fase Final del Torneo Clausura, en la Liga FUTVE 2026.

“Esta historia hasta ahora está comenzando, profe”, señaló el anuncio de renovación del club.

“El presidente, Jorge Silva, enfocado en fortalecer este proyecto deportivo de cara a la T-2027, RENOVÓ al profesor Álvaro Recoba hasta diciembre de 2027, porque estamos seguros que será de muchas alegrías y GLORIA. Todos a “Pueblo Nuevo TriunfoBet”, previo al clásico vamos a celebrar JUNTOS esta grandiosa noticia”, indicaron.

"Una vez más, la vida me enseña que se puede salir adelante": el sentido desahogo de Jeremía Recoba tras volver a jugar en Segunda división española tras 13 meses

El festejo especial del Chino Recoba tras un nuevo triunfo de Deportivo Táchira en Venezuela

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Además, en otro posteo indicaron: “Siempre será motivo de orgullo tenerlo en nuestro banquillo, profe Recoba, gracias por querer nuestros colores, respetarlos y honrarlos. Seguimos JUNTOS, @Chino_Recoba20, lo mejor está por venir”

Siempre será motivo de orgullo tenerlo en nuestro banquillo, profe Recoba, gracias por querer nuestros colores, respetarlos y honrarlos



Seguimos JUNTOS, @Chino_Recoba20, lo mejor está por venir #VamosTáchira pic.twitter.com/zp7ql4zdtU — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) November 22, 2026

Las definiciones que juega Deportivo Táchira

Tras ganarle el clásico a Caracas FC, el Chino Recoba tendrá dos partidos claves esta semana, ambos contra Carabobo FC y de local en el el estadio Pueblo Nuevo, "el Templo".

Este miércoles 25 de noviembre disputarán la semifinal de la Copa Venezuela, a la que accedieron desde los escritorios al reclamar que Academia Puerto Cabello incurrió en alineación indebida por no cumplir con el mínimo de juveniles establecido en el reglamento.

Álvaro Recoba en una práctica de Deportivo Táchira

Ese encuentro será a partido único y el ganador clasificará a la gran final.

Luego, el domingo 29, Recoba tendrá la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga FUTVE, que también será a parido único.

Táchira llegó a esta instancia invicto y con puntaje perfecto en los cuadriangulaes, mientras que Carabobo también lo hizo sin derrotas.

Sobre este partido, Recoba señaló que lo ve como “una semifinal” porque el objetivo mayor es ser campeón de la temporada.

Si Táchira gana el Clausura pasaría a la final absoluta a modo de ida y vuelta en el mes de diciembre; mientras que si gana Carabobo podría ser el campeón de la temporada.