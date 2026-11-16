Jeremía Recoba puso punto final a una larga espera de un año y un mes para volver a disputar un encuentro por la Segunda división del fútbol español con la camiseta de Las Palmas. El uruguayo, hijo de Álvaro "Chino" Recoba, dejó atrás la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una grave lesión que había sufrido el 10 de octubre del año pasado.

Caprichos del destino, su retorno a la competencia liguera se produjo este domingo ante Granada y en el mismo escenario donde se había lesionado el pasado 10 de octubre de 2025.

En el marco de la derrota de su equipo por 1-0 en condición de visitante, el exjugador de Nacional ingresó en el tramo final para disputar los últimos 7 minutos del encuentro.

Si bien este partido marcó su vuelta oficial al certamen doméstico, el futbolista ya había tenido un primer contacto con la competencia el pasado 27 de octubre, cuando sumó sus primeros minutos tras la recuperación en un compromiso por la Copa del Rey.

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El mensaje de Jeremía Recoba tras su regreso

Este lunes, ya con las pulsaciones más bajas tras el reencuentro con la liga española, Jeremía Recoba acudió a su cuenta de Instagram para compartir un profundo y emotivo mensaje sobre el exigente proceso de rehabilitación que debió atravesar.

"Una vez más, la vida me enseña que con trabajo, paciencia y mucho amor siempre se puede salir adelante. No fue un camino fácil. Fueron meses de esfuerzo, incertidumbre y momentos difíciles, pero también de mucho aprendizaje, que me hicieron crecer como persona y valorar aún más lo que tengo a mi alrededor", expresó el mediapunta en el inicio de su publicación.

En su carta abierta, el futbolista agradeció especialmente el sostén incondicional de su familia y amigos durante los días más complejos, así como también destacó la labor de la institución canaria y del equipo médico de Joaquín Juan por acompañarlo paso a paso.

"Después de tanto tiempo, volver a competir, compartir el día a día con mis compañeros y disfrutar de lo que más amo es una felicidad enorme. Me quedo con todo lo aprendido, con el cariño de quienes nunca me soltaron la mano y con más ilusión que nunca por todo lo que viene. ¡Seguimos, que esto recién comienza! ", concluyó el uruguayo con entusiasmo de cara al futuro.

Aquí se puede ver su posteo: