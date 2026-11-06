El gesto de Las Palmas de Jeremía Recoba, el clásico rival de Tenerife, para homenajear al futbolista que murió tras un choque con un arquero

La trágica muerte del delantero Jesús de Miguel conmovió por completo al fútbol español y dejó de lado cualquier enfrentamiento deportivo. Días después del fatídico episodio que le costó la vida al atacante tras chocar con el arquero de Andorra, Jesús Owono, Las Palmas, el club en el que juega el uruguayo Jeremía Recoba y clásico rival de Tenerife -donde jugaba el futbolista fallecido- anunció una iniciativa ejemplar para rendirle tributo a su memoria.

Pese a la histórica rivalidad que divide a las Islas Canarias, el conjunto amarillo confirmó que este domingo saldrá al campo de juego con los colores representativos de su adversario.

Cuando reciba a Eldense en el Estadio Gran Canaria, Las Palmas de Jeremía Recoba vestirá su indumentaria alternativa de tonos blanco y azul en señal de luto, cariño y respeto hacia Jesús De Miguel, su familia y toda la institución blanquiazul.

"Este domingo, va por ti, Jesús" , publicó el club en sus redes sociales, remarcando que el gesto busca ser una muestra de unión y solidaridad de todo el fútbol canario ante una pérdida que trasciende camisetas.

Los tres adelantados que ya tiene Diego Forlán entrenando con la selección uruguaya y que dos de ellos solo jugarán ante Argentina por la fecha FIFA de noviembre

Jesús Owono, destrozado por la culpa tras participar involuntariamente de la muerte de Jesús de Miguel, se plantea dejar el fútbol y pidió no ser citado a su selección

El fatal accidente ocurrió durante el partido entre Tenerife y Andorra, cuando Jesús De Miguel fue a disputar un balón aéreo e impactó fuertemente contra el arquero Jesús Owono en la mitad de la cancha.

El golpe lo dejó inconsciente de inmediato en el césped. Tras ser estabilizado por los médicos y trasladado de urgencia a terapia intensiva en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el delantero falleció el martes por la mañana.

En tanto, Jesús Owono, el arquero que protagonizó involuntariamente de esa jugada letal, piensa en su posible retiro del fútbol y pidió no ser citado por su selección, Guinea Ecuatorial, para esta fecha FIFA de noviembre.

Aquí se puede ver el posteo de Las Palmas: