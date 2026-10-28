Jeremía Recoba volvió a jugar en Las Palmas más de un año después de su lesión y tuvo un emotivo mensaje de su madre

El volante ofensivo Jeremía Recoba , ex Nacional, volvió a jugar este martes en Las Palmas de España, más de un año después de la dura lesión que sufrió, al ingresar en el en el partido de Copa del Rey ante la RSD Alcalá disputado en Madrid.

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El uruguayo de 23 años entró para disputar los últimos 22 minutos del encuentro que tuvo victoria para su equipo por 3-2.

Recoba finalmente pudo volver a las canchas este martes , luego de que había sido convocado el pasado 20 de setiembre, cuando fue suplente pero no pudo ingresar, y luego sufrió una lesión muscular que lo tuvo cuatro partidos sin ser convocado.

El pasado sábado 24 de octubre volvió a estar en el plantel, fue suplente ante Real Sociedad B, pero no entró.

Jeremía Recoba volvió a estar en una convocatoria de Las Palmas luego de casi un año

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El exdelantero de Nacional, hijo del Chino Álvaro Recoba, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el 10 de octubre de 2025.

Por eso, el regreso al plantel de Las Palmas había sido un bálsamo como para terminar con tanto esfuerzo para su retorno. Aunque se resintió con una molestia muscular.

Jeremía Recoba fue revisado por los médicos de Las Palmas sobre su grave lesión de rodilla del año pasado y está a punto de volver a las canchas

Y este martes por Copa del Rey sí pudo volver a la cancha para jugar el último tramo.

El emotivo mensaje de su madre

Lorena Perrone, madre de Jeremía, le dedicó un posteo en sus redes en su vuelta al fútbol.

“Hijo, hoy se me llenó el corazón de emoción al verte volver a la cancha después de un año. Sé todo lo que esperaste este momento… y verte jugar tan bien fue un orgullo y una felicidad inmensos. Te amo con toda mi alma”, le escribió.

"Gracias mamá, te amo", fue la respuesta de Jere.