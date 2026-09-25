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Confirman la mala noticia de Jeremía Recoba: el DT de Las Palmas indicó que el ex Nacional volvió a sentir molestias y no ha entrenado

El hijo del 'Chino' Álvaro Recoba, de 22 años, fue operado hace casi un año de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

25 de septiembre de 2026 7:24 hs
Jeremía Recoba habló en su presentación oficial en Las Palmas de España

Jeremía Recoba habló en su presentación oficial en Las Palmas de España

El italo-uruguayo Jeremía Recoba, ex Nacional que milita en la UD Las Palmas, de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), ha vuelto a sufrir molestias y se ha visto obligado a dejar los entrenamientos, después de haber sido convocado por primera vez el pasado fin de semana ante el Burgos, aunque no llegó a jugar.

El hijo del 'Chino' Álvaro Recoba, de 22 años, fue operado hace casi un año de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y, según confirmó este viernes su entrenador, Rubén de la Barrera, ha sufrido molestias de nuevo, por lo que su recuperación se ha visto frenada.

Jeremía Recoba fue revisado por los médicos de Las Palmas sobre su grave lesión de rodilla del año pasado y está a punto de volver a las canchas

Jeremía Recoba fue revisado por los médicos de Las Palmas sobre su grave lesión de rodilla del año pasado y está a punto de volver a las canchas

El centrocampista llegó la pasada campaña al equipo de Gran Canaria procedente de Nacional, con el que debutó como profesional en Uruguay.

"Un nuevo amanecer para Recoba en Las Palmas", dicen en España tras su regreso luego de romperse los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

En España dicen que Jeremía Recoba volvió a sentirse futbolista 345 días después de su lesión

Miguel Ángel Ramírez y Jeremía Recoba

Miguel Ángel Ramírez y Jeremía Recoba

El técnico sí podrá contar con los defensas Álex Suárez y Nicholas Opoku para el partido del próximo domingo en Éibar, en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion.

Suárez sufrió una lesión muscular el pasado día 4 frente al CD Leganés, mientras que el ghanés Nicholas Opoku, fichado este verano, aún no ha debutado tras llegar a la isla con unas molestias de rodilla.

Tras seis fechas disputadas, el equipo insular ocupa la décima plaza de LaLiga Hypermotion, con 10 puntos, seis menos que el líder, el Castellón.

Con base en EFE

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