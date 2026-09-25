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Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy viernes 25 de setiembre

Desde semáforos apagados, hasta alertas por siniestros específicos, las arterias muestras una serie de modificaciones de ingreso y egreso a la ciudad.

25 de septiembre de 2026 7:37 hs
Intendencia de Montevideo

Intendencia de Montevideo

El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo publicó los cortes y desvíos al tránsito de este viernes 25 de setiembre de 2026.

Desde semáforos apagados, hasta alertas por siniestros específicos, las arterias muestras una serie de modificaciones de ingreso y egreso a la ciudad.

Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy

Cortes de calles solicitados

  • Cno. de las Tropas esq. Av. Instrucciones
  • María Orticochea entre Av. Garzón y Bell
  • Rambla República De México entre Av. Bolivia y Beyrouth (senda al Centro)
  • Av. Bolivia entre Murillo y Liverpool
  • Carlos de la Vega desde Eduardo Paz Aguirre hasta Cno. de las Tropas
  • Gral. Flores entre Libres y J.J. de Amézaga
  • Av. Millán desde Alejandro Fiol de Pereda hasta Sitio Grande
  • Manuel Acuña desde Calle 4 hasta Mtra. Juana Manso
  • Calle 4 desde Calle 1 hasta Manuel Acuña
  • Mateo Cortés, desde Alférez Real hasta Capdehourat
  • Benito Blanco entre Av. Brasil y Barreiro
  • Tacuarí entre Yucutuja y Av. De Las Instrucciones
  • Islas Canarias entre Ptolomeo y Fray Generoso Pérez
  • Isla De Gaspar entre Menorca y Rambla Euskal Erria
  • Humboldt desde Baltasar Montero Vidaurreta hasta Martín Berinduague
  • Joaquín Requena entre Pedernal y Luis Melián Lafinur
  • Batovi (desde Lima hasta Quito)
  • Roberto Koch (desde Av. Gral. San Martín hasta Av. Burgués)
  • Roque Viera entre Isidro Fynn y Francisco Pizarro
  • Av Italia entre Segovia y Andres Gómez
  • Av. Gral. José Garibaldi entre Monte Caseros y Bv. Artigas
  • Millington Drake desde Couture hasta Lieja
  • Marrubio entre Anacahuita y Caoba
  • Las Petunias entre Carlos A. Lopez y Av. de la Aljaba
  • Cornelio Cantera entre Garibaldi y Jaime Cibils
  • Av. Rivera entre Bolivia y Arocena
  • Avenida Islas Canarias entre Garzón y Yugoeslavia
  • Oscar Wilde entre Anatole France y Ingeniero Carlos A. Arocena
  • Camino Paso de la Arena entre Llupes y Santa Lucía
  • Libertad entre Av. Brasil y Luis B. Cavia
  • Camino Boiso Lanza entre Arazá y Anacahuita
  • Shakespeare entre Bv. Aparicio Saravía y Camoens
  • Pedro Campbell desde Isabelino Bosch hasta Somme
  • Nelson entre Enrique Pereda y Carmelo
  • Fray Antonio Aldao entre C.M. de Pena y General Hornos
  • Carlos de la Vega entre José Mármol y Rodolfo Rincón
  • Francisco Bauzá entre Juan José Herrera y Magariños Cervantes
  • Gregorio Funes entre Brito Foresti y Avenida Luis Alberto de Herrera
  • Soledad entre Punta Del Este y Cptan Coralio C. Lacosta
  • Nueva Palmira entre Inca y Justicia
  • Juan Paullier, desde Maldonado hasta Edil Hugo Prato
  • Mariano Moreno, desde Martín Fierro hasta Emilio Raña
  • Venezuela, desde Av. Lib. Brig. Gral. Lavalleja hasta Francisco Acuña de Figueroa
  • Aureliano Rodríguez Larreta, desde Antonio Machado hasta Gral. Enrique Martínez
  • Convención, desde Soriano hasta Canelones
  • Bonaparte, desde Sancho Panza hasta Setembrino Pereda
  • Solís, desde 25 de Mayo hasta Circunvalación Durango
  • Enriqueta Compte y Riqué desde Marmarajá hasta Arequita
  • Marmarajá desde Clemente Cesar hasta Enriqueta Compte y Riqué
  • Av. Colombes, desde Velsen hasta Rbla. República de Chile
  • Cno. Melchor de Viana, desde Cno. La Cruz del Sur hasta Ruta Nal. 8 Brig. Gral. J. A. Lavalleja
  • Dr. Domingo Aramburu, desde Av. Gral. Garibaldi hasta Acevedo Díaz
  • José Vázquez Ledesma, desde Juan Benito Blanco hasta Roque Graseras
  • Luis Lamas, desde Marco Bruto hasta Av. Dr. Luis Alberto de Herrera
  • Francisco Solano Antuña, desde José Ellauri hasta Pedro F. Berro
  • Lázaro Gadea, desde Av. Brasil hasta Luis B. Cavia
  • Dr. Juan A. Rodríguez, desde José Enrique Rodó hasta Guayabos
  • Francisco García Cortinas, desde Ariosto hasta Ramón Fernández
  • José Catalá, desde Chiavari hasta Ing. Eduardo Canstatt
  • Cardoso, desde Valladolid hasta Benito Juárez
  • Charrúa, desde Simón Bolívar hasta Gral. José Esteban Brito del Pino
  • Gianelli, desde Piedra Alta hasta Hermano Damasceno
  • Charles Dickens desde Anatole France hasta Carlos Arocena
  • Congreso de Abril desde Zanja Reyuna hasta Cno. Campamentos Orientales
  • Enriqueta Compte y Riqué desde Marmarajá hasta Arequita
  • Alejandro Korn, desde Taboba hasta Av. Italia
  • Basilio Pereira de la Luz, desde Rambla República del Perú hasta Echevarriarza
  • Cornelio Cantera, desde Av. Gral. Garibaldi hasta Estero Bellaco
  • Gral. Mariano de Acha, desde Av. Burgues hasta Bv. José Batlle y Ordóñez
  • Charles Dickens, desde Anatole France hasta Ing. Carlos A. Arocena
  • Juan A. Rodríguez, desde José Enrique Rodó hasta Guayabos
  • Bruno Méndez, desde Juan Acosta hasta Joaquín Artigas
  • Joaquín de Salterain, desde Av. Gral. Rivera hasta Ana Monterroso
  • Enrique Estrázulas, desde Rambla O'Higgins hasta Orinoco
  • Mentana, desde Marco Aurelio hasta Bv. José Batlle y Ordóñez
  • Charrúa, desde Francisco Araucho hasta Obligado
  • Ellauri, desde Dr. José María Montero hasta Gral. Gregorio Suárez.
  • Bv. España, desde José Ellauri hasta Luis de la Torre.
  • Juan Carlos Sabat Pebet, desde Bv. 26 de Marzo hasta Bv. 26 de Marzo
  • Bartolomé Mitre, desde Camacuá hasta Reconquista
  • Cuaro, desde Grito de Asencio hasta Gral. Enrique Martínez
  • Rodó, desde Juan D. Jackson hasta Juan A. Rodríguez
  • Libertad, desde Av. Brasil hasta Luis B. Cavia
  • Defensa, desde Miguelete hasta Goes
  • Minas, desde Guayabos hasta José Enrique Rodó
  • Av. Francisco Soca, desde Méndez Núñez hasta Av. Gral. Rivera
  • Martín Usabiaga Sala, desde Camino Carrasco hasta Camino Carrasco
  • Zabala, desde Rincón hasta Sarandí (Ciudad Vieja
  • Rambla, entre Sarandí y Ejido (ambos sentidos)

Evento con afección al tránsito hoy

Desde las 22 h del jueves, no se puede estacionar ni circular por la circunvalación de la plaza Cagancha.

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