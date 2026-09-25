Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy viernes 25 de setiembre

El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo publicó los cortes y desvíos al tránsito de este viernes 25 de setiembre de 2026.
Desde semáforos apagados, hasta alertas por siniestros específicos, las arterias muestras una serie de modificaciones de ingreso y egreso a la ciudad.
Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy
Cortes de calles solicitados
- Cno. de las Tropas esq. Av. Instrucciones
- María Orticochea entre Av. Garzón y Bell
- Rambla República De México entre Av. Bolivia y Beyrouth (senda al Centro)
- Av. Bolivia entre Murillo y Liverpool
- Carlos de la Vega desde Eduardo Paz Aguirre hasta Cno. de las Tropas
- Gral. Flores entre Libres y J.J. de Amézaga
- Av. Millán desde Alejandro Fiol de Pereda hasta Sitio Grande
- Manuel Acuña desde Calle 4 hasta Mtra. Juana Manso
- Calle 4 desde Calle 1 hasta Manuel Acuña
- Mateo Cortés, desde Alférez Real hasta Capdehourat
- Benito Blanco entre Av. Brasil y Barreiro
- Tacuarí entre Yucutuja y Av. De Las Instrucciones
- Islas Canarias entre Ptolomeo y Fray Generoso Pérez
- Isla De Gaspar entre Menorca y Rambla Euskal Erria
- Humboldt desde Baltasar Montero Vidaurreta hasta Martín Berinduague
- Joaquín Requena entre Pedernal y Luis Melián Lafinur
- Batovi (desde Lima hasta Quito)
- Roberto Koch (desde Av. Gral. San Martín hasta Av. Burgués)
- Roque Viera entre Isidro Fynn y Francisco Pizarro
- Av Italia entre Segovia y Andres Gómez
- Av. Gral. José Garibaldi entre Monte Caseros y Bv. Artigas
- Millington Drake desde Couture hasta Lieja
- Marrubio entre Anacahuita y Caoba
- Las Petunias entre Carlos A. Lopez y Av. de la Aljaba
- Cornelio Cantera entre Garibaldi y Jaime Cibils
- Av. Rivera entre Bolivia y Arocena
- Avenida Islas Canarias entre Garzón y Yugoeslavia
- Oscar Wilde entre Anatole France y Ingeniero Carlos A. Arocena
- Camino Paso de la Arena entre Llupes y Santa Lucía
- Libertad entre Av. Brasil y Luis B. Cavia
- Camino Boiso Lanza entre Arazá y Anacahuita
- Shakespeare entre Bv. Aparicio Saravía y Camoens
- Pedro Campbell desde Isabelino Bosch hasta Somme
- Nelson entre Enrique Pereda y Carmelo
- Fray Antonio Aldao entre C.M. de Pena y General Hornos
- Carlos de la Vega entre José Mármol y Rodolfo Rincón
- Francisco Bauzá entre Juan José Herrera y Magariños Cervantes
- Gregorio Funes entre Brito Foresti y Avenida Luis Alberto de Herrera
- Soledad entre Punta Del Este y Cptan Coralio C. Lacosta
- Nueva Palmira entre Inca y Justicia
- Juan Paullier, desde Maldonado hasta Edil Hugo Prato
- Mariano Moreno, desde Martín Fierro hasta Emilio Raña
- Venezuela, desde Av. Lib. Brig. Gral. Lavalleja hasta Francisco Acuña de Figueroa
- Aureliano Rodríguez Larreta, desde Antonio Machado hasta Gral. Enrique Martínez
- Convención, desde Soriano hasta Canelones
- Bonaparte, desde Sancho Panza hasta Setembrino Pereda
- Solís, desde 25 de Mayo hasta Circunvalación Durango
- Enriqueta Compte y Riqué desde Marmarajá hasta Arequita
- Marmarajá desde Clemente Cesar hasta Enriqueta Compte y Riqué
- Av. Colombes, desde Velsen hasta Rbla. República de Chile
- Cno. Melchor de Viana, desde Cno. La Cruz del Sur hasta Ruta Nal. 8 Brig. Gral. J. A. Lavalleja
- Dr. Domingo Aramburu, desde Av. Gral. Garibaldi hasta Acevedo Díaz
- José Vázquez Ledesma, desde Juan Benito Blanco hasta Roque Graseras
- Luis Lamas, desde Marco Bruto hasta Av. Dr. Luis Alberto de Herrera
- Francisco Solano Antuña, desde José Ellauri hasta Pedro F. Berro
- Lázaro Gadea, desde Av. Brasil hasta Luis B. Cavia
- Dr. Juan A. Rodríguez, desde José Enrique Rodó hasta Guayabos
- Francisco García Cortinas, desde Ariosto hasta Ramón Fernández
- José Catalá, desde Chiavari hasta Ing. Eduardo Canstatt
- Cardoso, desde Valladolid hasta Benito Juárez
- Charrúa, desde Simón Bolívar hasta Gral. José Esteban Brito del Pino
- Gianelli, desde Piedra Alta hasta Hermano Damasceno
- Charles Dickens desde Anatole France hasta Carlos Arocena
- Congreso de Abril desde Zanja Reyuna hasta Cno. Campamentos Orientales
- Enriqueta Compte y Riqué desde Marmarajá hasta Arequita
- Alejandro Korn, desde Taboba hasta Av. Italia
- Basilio Pereira de la Luz, desde Rambla República del Perú hasta Echevarriarza
- Cornelio Cantera, desde Av. Gral. Garibaldi hasta Estero Bellaco
- Gral. Mariano de Acha, desde Av. Burgues hasta Bv. José Batlle y Ordóñez
- Charles Dickens, desde Anatole France hasta Ing. Carlos A. Arocena
- Juan A. Rodríguez, desde José Enrique Rodó hasta Guayabos
- Bruno Méndez, desde Juan Acosta hasta Joaquín Artigas
- Joaquín de Salterain, desde Av. Gral. Rivera hasta Ana Monterroso
- Enrique Estrázulas, desde Rambla O'Higgins hasta Orinoco
- Mentana, desde Marco Aurelio hasta Bv. José Batlle y Ordóñez
- Charrúa, desde Francisco Araucho hasta Obligado
- Ellauri, desde Dr. José María Montero hasta Gral. Gregorio Suárez.
- Bv. España, desde José Ellauri hasta Luis de la Torre.
- Juan Carlos Sabat Pebet, desde Bv. 26 de Marzo hasta Bv. 26 de Marzo
- Bartolomé Mitre, desde Camacuá hasta Reconquista
- Cuaro, desde Grito de Asencio hasta Gral. Enrique Martínez
- Rodó, desde Juan D. Jackson hasta Juan A. Rodríguez
- Libertad, desde Av. Brasil hasta Luis B. Cavia
- Defensa, desde Miguelete hasta Goes
- Minas, desde Guayabos hasta José Enrique Rodó
- Av. Francisco Soca, desde Méndez Núñez hasta Av. Gral. Rivera
- Martín Usabiaga Sala, desde Camino Carrasco hasta Camino Carrasco
- Zabala, desde Rincón hasta Sarandí (Ciudad Vieja
- Rambla, entre Sarandí y Ejido (ambos sentidos)
Evento con afección al tránsito hoy
Desde las 22 h del jueves, no se puede estacionar ni circular por la circunvalación de la plaza Cagancha.
Desde este viernes 25, a las 19 h, se cortará la circulación en todo el recorrido de la Marcha por la Diversidad 2026.
Mapa de cortes y desvíos al tránsito EN VIVO