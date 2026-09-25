Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy viernes 25 de setiembre

Marcha por la Diversidad 2026



Desde hoy a las 22 h no se podrá estacionar ni circular por la circunvalación de la plaza Cagancha.



Desde el viernes 25, a las 19 h, se cortará la circulación en todo el recorrido de la marcha.



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