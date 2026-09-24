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Danubio 0-0 Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: ya juegan el segundo tiempo; Diego Aguirre realiza tres cambios

Seguí minuto a minuto lo que ocurre en el estadio de los de Maroñas

24 de septiembre 2026 - 14:44hs
Iván Rossi y Jonathan Rodríguez&nbsp;

Iván Rossi y Jonathan Rodríguez 

FOTO: FELIPE MEREOLA / FOCOUY

EN VIVO

Danubio vs Peñarol se enfrentan este jueves desde la hora 16 en Jardines del Hipódromo por la tercera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay. El partido, que se juega sin público, debía comenzar a la hora 15.30 pero su inicio se postergó 30 minutos.

Los dos equipos están clasificados para la próxima fase, octavos de final, en la que se enfrentarán los 16 mejores clubes del fútbol profesional y los 16 mejores del fútbol amateur.

El inicio del encuentro se postergó debido a diferencias entre AUF y Tenfield que pusieron en riesgo la televisación del partido y la implementación del VAR. Finalmente, el encuentro se desarrolla con VAR y se ve en Directv y en los cables.

DANUBIO 0-0 PEÑAROL

Cancha: Jardines del Hipódromo

Danubio: Mauro Goicoechea, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Gonzalo Rodríguez, Luis Femia, Iván Rossi, Joaquín Trasante, Cristian Tizón, Alexander Velázquez, Bautista Tomatis y Enzo Cabrera. DT: Leonel Rocco. Suplentes: Miguel González, Leandro Sosa, Tomás Cavanagh, Mateo Rinaldi, Juan Millán, Emiliano Figueroa, Mateo Peralta, Maicol Ferreira, Braian Pereira e Ivo Costantino.

Cambios en Danubio: 46' Leandro Sosa Alexander Velázquez y Mateo Rinaldi x Emiliano Velázquez

Peñarol: Sebastián Britos; Brian Barboza, Facundo Alvez, Nahuel Herrera, Valentín Rivera; Tomás Olase, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler, Mateo Ureta, Franco González y Jonathan Rodríguez. DT: Diego Aguirre. Suplentes: Leandro Díaz, Franco Romero, Lucas Hernández, Thiago Pereira, Aron Méndez, Nahuel Curbelo, Tiago Martinelli, Facundo Batista, Tomás Gemelli y Agustín Pérez.

Cambios en Peñarol: 46' Franco Romero x Nahuel Herrera, Lucas Hernández x Trindade y Facundo Batista x Jonathan Rodríguez

Árbitros: Federico Río, Matías Rodríguez y Agustín de Armas. Cuarto árbitro: Kevin Fontes. VAR: Yimmy Álvarez y Santiago Motta.

Amarillas: Emiliano Velázquez (D)

Así se vive minuto a minuto el encuentro que tiene el regreso de Nahuel Herrera en Peñarol.

Minuto 46: Diego Aguirre realiza tres cambios

Diego Aguirre mandó a la cancha en Peñarol a Franco Romero, Lucas Hernández y Facundo Batista por Nahuel Herrera, Jesús Trindade y Jonathan Rodríguez.

En Danubio, Leandro Sosa y Mateo Rinaldi ingresaron por Alexander Velázquez y Emiliano Velázquez.

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo: Danubio 0-0 Peñarol

Minuto 45: uno oportunidad para cada uno frente a los arcos

En el final del partido primero lo tuvo Femia, pero no pudo llegar al gol.

En la siguiente accción, Jonathan Rodríguez probó con un remate desde afuera del área que contuvo Goicochea.

El partido está 0-0.

Minuto 31: se apaga el partido

El entrenador Diego Aguirre suma los primeros minutos de Nahuel Herrera después de la lesión que sufrió en un pie el 11 de agosto y que lo tuvo fuera de las canchas durante 35 días.

En un entrenamiento que Peñarol realizó el martes 11 de agosto el futbolista recibió un fuerte pisotón de un compañero y se confirmó una fractura en la zona del quinto metatarsiano.

En el Estadio Charrúa: Torque 1-1 Atenas

A los 38 minutos anotó Nicolás Suárez (A) y a los 40 Ezequiel Busquet (T).

Minuto 11: otra vez Sebastián Britos salva a Peñarol

El golero aurinegro Britos vuelve a ser protagonista tras quedarse con un cabezazo de Emiliano Velázquez, que llevaba destino de gol. El partido sigue 0-0.

Minuto 6: primer aviso de Danubio

Danubio sorprendió con un remate de Bautista Tomatis desde afuera del área. El golero Sebastián Britos evitó la caída de su arco tras gran atajada y desvió al córners.

Comenzó el partido Danubio 0-0 Peñarol

El encuentro se ve a través de los cables.

Comenzó Montevideo City Torque 0-0 Atenas

El otro encuentro del Grupo 1 entre Torque y Atenas ya se juega desde la hora 15.30, como estaba fijado.

Finalmente, por diferencias entre AUF y Tenfield, no es televisado.

Ingresan los árbitros para realizar el calentamiento

Los equipos aún no ingresaron a realizar el calentamiento

Se atrasa media hora el inicio del partido Danubio vs Peñarol y será televisado

En las horas previas, estuvo en duda la televisación del encuentro y esto generó que se postergara media hora el inicio del encuentro. Estaba fijado para las 15.30 y se iniciará a la hora 16.

Además, Danubio informó el horario de inicio del partido y confirmó que el partido será televisado en los cables y por streaming en AUFTV.

Diego Aguirre confirmó el equipo con el retorno de Nahuel Herrera

Danubio confirmó el equipo para jugar ante Peñarol

Peñarol y Danubio ya están clasificados para la próxima fase

Los dos equipos llegan a esta última fecha del grupo clasificados para la siguiente ronda del torneo.

Peñarol lidera la tabla de posiciones con cuatro puntos, Danubio y Montevideo City Torque tienen tres y Atenas uno.

Independientemente de los resultados que se registren en el partido Peñarol vs Danubio y Torque vs Atenas los tres primeros equipos avanzarán a la próxima ronda, porque el tercero de este grupo es uno de los cuatro mejores terceros que seguirán en competencia.

Los convocado de Danubio para el partido frente a Peñarol

Los convocados de Peñarol con el retorno de Nahuel Herrera

El partido tendrá VAR

El partido Danubio vs Peñarol tendrá VAR, aunque estuvo en duda su implementación para el partido de esta tarde.

Originalmente se planteó la opción de un VAR encriptado que serviría de soporte para la labor de los árbitros y esas imágenes solo las podrán ver los árbitros del VAR y del campo. Finalmente habrá VAR tradicional y se podrá ver en la transmisión televisiva.

¿Dónde y a qué hora juegan Danubio vs Peñarol?

El partido se disputará este jueves 24 de setiembre a la hora 15.30 en Jardines del Hipódromo. El partido se juega sin público.

Seguí EN VIVO Danubio vs Peñarol por la tercera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay

Comienza la transmisión en vivo del partido Danubio vs Peñarol que cierra la primera fase de la Copa AUF Uruguay.

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