Danubio 0-0 Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: ya juegan el segundo tiempo; Diego Aguirre realiza tres cambios

Minuto 46: Diego Aguirre realiza tres cambios

Diego Aguirre mandó a la cancha en Peñarol a Franco Romero, Lucas Hernández y Facundo Batista por Nahuel Herrera, Jesús Trindade y Jonathan Rodríguez.

En Danubio, Leandro Sosa y Mateo Rinaldi ingresaron por Alexander Velázquez y Emiliano Velázquez.