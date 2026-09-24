Danubio 0-0 Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: ya juegan el segundo tiempo; Diego Aguirre realiza tres cambios

Danubio vs Peñarol se enfrentan este jueves desde la hora 16 en Jardines del Hipódromo por la tercera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay. El partido, que se juega sin público, debía comenzar a la hora 15.30 pero su inicio se postergó 30 minutos.
Los dos equipos están clasificados para la próxima fase, octavos de final, en la que se enfrentarán los 16 mejores clubes del fútbol profesional y los 16 mejores del fútbol amateur.
El inicio del encuentro se postergó debido a diferencias entre AUF y Tenfield que pusieron en riesgo la televisación del partido y la implementación del VAR. Finalmente, el encuentro se desarrolla con VAR y se ve en Directv y en los cables.
DANUBIO 0-0 PEÑAROL
Cancha: Jardines del Hipódromo
Danubio: Mauro Goicoechea, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Gonzalo Rodríguez, Luis Femia, Iván Rossi, Joaquín Trasante, Cristian Tizón, Alexander Velázquez, Bautista Tomatis y Enzo Cabrera. DT: Leonel Rocco. Suplentes: Miguel González, Leandro Sosa, Tomás Cavanagh, Mateo Rinaldi, Juan Millán, Emiliano Figueroa, Mateo Peralta, Maicol Ferreira, Braian Pereira e Ivo Costantino.
Cambios en Danubio: 46' Leandro Sosa Alexander Velázquez y Mateo Rinaldi x Emiliano Velázquez
Peñarol: Sebastián Britos; Brian Barboza, Facundo Alvez, Nahuel Herrera, Valentín Rivera; Tomás Olase, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler, Mateo Ureta, Franco González y Jonathan Rodríguez. DT: Diego Aguirre. Suplentes: Leandro Díaz, Franco Romero, Lucas Hernández, Thiago Pereira, Aron Méndez, Nahuel Curbelo, Tiago Martinelli, Facundo Batista, Tomás Gemelli y Agustín Pérez.
Cambios en Peñarol: 46' Franco Romero x Nahuel Herrera, Lucas Hernández x Trindade y Facundo Batista x Jonathan Rodríguez
Árbitros: Federico Río, Matías Rodríguez y Agustín de Armas. Cuarto árbitro: Kevin Fontes. VAR: Yimmy Álvarez y Santiago Motta.
Amarillas: Emiliano Velázquez (D)
Así se vive minuto a minuto el encuentro que tiene el regreso de Nahuel Herrera en Peñarol.
24-09-2026 17:05
Minuto 46: Diego Aguirre realiza tres cambios
Diego Aguirre mandó a la cancha en Peñarol a Franco Romero, Lucas Hernández y Facundo Batista por Nahuel Herrera, Jesús Trindade y Jonathan Rodríguez.
En Danubio, Leandro Sosa y Mateo Rinaldi ingresaron por Alexander Velázquez y Emiliano Velázquez.
24-09-2026 17:05
Comenzó el segundo tiempo
24-09-2026 16:47
Final del primer tiempo: Danubio 0-0 Peñarol
24-09-2026 16:45
Minuto 45: uno oportunidad para cada uno frente a los arcos
En el final del partido primero lo tuvo Femia, pero no pudo llegar al gol.
En la siguiente accción, Jonathan Rodríguez probó con un remate desde afuera del área que contuvo Goicochea.
El partido está 0-0.
24-09-2026 16:32
Minuto 31: se apaga el partido
El entrenador Diego Aguirre suma los primeros minutos de Nahuel Herrera después de la lesión que sufrió en un pie el 11 de agosto y que lo tuvo fuera de las canchas durante 35 días.
Peñarol y Danubio ya están clasificados para la próxima fase
Los dos equipos llegan a esta última fecha del grupo clasificados para la siguiente ronda del torneo.
Peñarol lidera la tabla de posiciones con cuatro puntos, Danubio y Montevideo City Torque tienen tres y Atenas uno.
Independientemente de los resultados que se registren en el partido Peñarol vs Danubio y Torque vs Atenas los tres primeros equipos avanzarán a la próxima ronda, porque el tercero de este grupo es uno de los cuatro mejores terceros que seguirán en competencia.
24-09-2026 14:34
Los convocado de Danubio para el partido frente a Peñarol
El partido Danubio vs Peñarol tendrá VAR, aunque estuvo en duda su implementación para el partido de esta tarde.
Originalmente se planteó la opción de un VAR encriptado que serviría de soporte para la labor de los árbitros y esas imágenes solo las podrán ver los árbitros del VAR y del campo. Finalmente habrá VAR tradicional y se podrá ver en la transmisión televisiva.
24-09-2026 14:30
¿Dónde y a qué hora juegan Danubio vs Peñarol?
El partido se disputará este jueves 24 de setiembre a la hora 15.30 en Jardines del Hipódromo. El partido se juega sin público.
24-09-2026 14:30
Seguí EN VIVO Danubio vs Peñarol por la tercera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay
Comienza la transmisión en vivo del partido Danubio vs Peñarol que cierra la primera fase de la Copa AUF Uruguay.