El uno por uno de Uruguay ante Japón en el debut de Diego Forlán; mirá las actuaciones de los jugadores celestes

La selección uruguaya cayó 3-1 ante Japón este jueves en Miyagi, en el debut de Diego Forlán al frente del equipo celeste como DT interino y en el primer amistoso luego del Mundial 2026 con Marcelo Bielsa.

El primer once de Forlán en la selección uruguaya fue con Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez, en un sistema 4-4-2.

La celeste comenzó abajo en el tanteador y lo igualó en el cierre del primer tiempo con un tanto de Maxi Araújo . Cuando parecía que el partido terminaba con empate, y luego de varios cambios en el segundo tiempo, los nipones marcaron dos goles en el cierre del encuentro y se quedaron con la victoria.

Santiago Mele: Fue el golero elegido por Diego Forlán al no estar Fernnado Muslera ni Sergio Rochet. A los 11 minutos, en la primera llegada de Japón, no pudo detener un esquinado remate cruzado para el gol del 1-0 que pasó entre varios defensores.

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Nahitan Nández: Fue el lateral derecho en su regreso a la celeste. Tuvo algunas complicaciones en los mano a mano y realizó varios centros que no llegaron a destino cuando pasó al ataque, hasta que a los 38 tuvo uno muy bueno en el que Maxi Araújo cabeceó y casi pone el empate

Ronald Araujo: Estuvo atento en las marcas, imponiendo su físico en los mano a mano.

Ronald Araujo

Mathías Olivera: Fue la opción de salida cuando Uruguay comenzó dentro del área

Juan Manuel Sanabria: El primer gol de Japón llegó desde su sector tras no poder trabar el remate desde afuera del área. Al dejar espacios a su extremo, le costó en los mano a mano. Como en el Mundial, junto a Maxi Araújo intentaron controlar ese sector. Tuvo una llegada ofensiva con remate al arco que le tapó el golero nipón.

Brian Rodríguez: Tuvo un buen comienzo luego de que Bentancur los buscara con pases profundos y generó la primera ocasión de Uruguay que no pudo definir Viñas. Luego, perdió claridad.

Brian Rodríguez en el partido entre Japón y Uruguay Foto: AUF

Rodrigo Bentancur: El capitán celeste en Miyagi, comenzó bien metiendo excelentes pases de larga distancia para Brian Rodríguez. Fue el encargado de la salida, cerebro del equipo, bajando incluso hasta la zona de zagueros para controlar la pelota.

Lucas Torreira: El volante volvió a la selección como titular y formó el doble 5 junto a Bentancur. Fue el más adelantado a la hora de salir a presionar en el bloque junto a los delanteros y extremos.

Maximiliano Araújo: Ayudó a Sanabria en defensa y fue de menos a más en ofensiva, con un gran cabezazo que le tapó el golero y una excelente definición para el gol del empate, al hacerlo sin ángulo y por arriba cuando le tapaban por abajo.

Federico Viñas: Fue peligroso dentro del área y tras un remate que le tapó el golero llegó el rebote para el gol de Araújo.

Darwin Núñez: Buscó con remates desde afuera del área en el comienzo del partido. También retrocedió y armó juego para Nahitan Nandez.