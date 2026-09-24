Llamado laboral del MEF para dos cargos con sueldo de casi $ 65.000: mirá requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para ocupar dos puestos de asesor en asuntos internacionales y cooperación , con una remuneración nominal de $ 64.986 por 40 horas semanales .

Los cargos dependerán de la Dirección General de Secretaría del ministerio y las tareas se desarrollarán en Montevideo . Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 5 de octubre a través de Uruguay Concursa.

El objetivo de los puestos es brindar asesoramiento en asuntos internacionales y contribuir a la planificación, ejecución y seguimiento de la política exterior y las relaciones internacionales .

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Entre los requisitos excluyentes , los interesados deberán contar con título de licenciado en Relaciones Internacionales , expedido por la Universidad de la República o un título equivalente otorgado por una institución reconocida por la autoridad competente.

Además, deberán acreditar al menos un año de experiencia laboral, tanto en el ámbito público como privado, relacionada con las principales tareas previstas para el cargo.

El llamado también establece una serie de requisitos que serán valorados durante el proceso de selección. Entre ellos se encuentran los cursos de inglés debidamente acreditados, otros cursos vinculados a la materia y una experiencia superior a un año en actividades relacionadas con el puesto.

También se valorará contar con un año o más de experiencia en consultoría para organismos internacionales o en asesorías relacionadas con política comercial y acuerdos multilaterales.

Qué tareas deberán realizar los seleccionados

Entre las principales funciones se encuentra asesorar, investigar e informar sobre relaciones internacionales, con especial énfasis en los procesos de integración regional.

Los seleccionados también deberán asesorar a jerarcas y otros integrantes del organismo en asuntos internacionales, cooperación y política exterior, así como participar en el desarrollo de convenios, negociaciones y otras acciones vinculadas a la estrategia del MEF.

A su vez, deberán colaborar en acuerdos de cooperación internacional, brindar asesoramiento en protocolo y relacionamiento con organismos internacionales y gobiernos extranjeros, elaborar informes y participar en la ejecución y seguimiento de proyectos de cooperación internacional.

Las bases del concurso advierten que las funciones requerirán altos niveles de responsabilidad y confidencialidad.

Cómo postularse al llamado del MEF

Los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 5 de octubre inclusive mediante el formulario disponible en Uruguay Concursa.

Para hacerlo, los aspirantes deberán estar registrados como usuarios de la plataforma y completar allí los datos solicitados. Las comunicaciones y notificaciones relacionadas con las distintas etapas del concurso serán publicadas a través del mismo sitio.

Las bases establecen que será responsabilidad de cada postulante mantenerse informado sobre los resultados del proceso, aunque también podrán realizarse comunicaciones mediante el correo electrónico o teléfono proporcionados al momento de la inscripción.